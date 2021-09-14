İBB'nin yurt başvuru sonuçları açıklandı

İBB'nin, öğrenci yurdu yönetmeliklerine uygun, Avrupa standartlarında, ruhsatlı öğrenci yurdu hizmete başladı.

İlk etapta kız öğrenciler için hazırlanan yurtların başvuru sonuçları açıklandı. 1 haftalık başvuru süresince 4 bin 18 talep geldi. İncelenen başvurular sonucu; 625 kız öğrenci, İBB yurtlarında kalmaya hak kazandı.

Öğrenciler, İBB tarihinde ilk olan yurtlarda 2021-2022 eğitim öğretim yılında aylık sadece 600 TL'ye konaklayabilecek.

PUANLAMAYA GÖRE YAPILDI



Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan ruhsat alan, biri Beyoğlu Örnektepe, ikisi de Avcılar'da bulunan yurtlara öğrenci seçilirken 4 bin 18 aday için puanlama oluşturuldu. Devlet üniversitesi öğrencisi olmak ve özel üniversiteye yüzde 100 burslu yerleşmek aranan şartların başında yer aldı.



ŞEHİT VE GAZİ ÇOCUKLARINA ÖZEL KONTENJAN



Şehit ve gazi çocukları için yüzde 10'luk kontenjan ayrılan sistemde, afet bölgelerinden gelmiş olmak da yurtlara yerleşmek için puana olumlu olarak yansıdı. Yerleşme puanını etkileyen diğer kriterler arasında; sınava ilk girişte üniversiteye yerleşmiş olmak, ailenin toplam geliri, anne babanın sağ olup olmaması, boşanmış veya evli olmaları, uluslararası yarışmalarda başarı göstermiş olmak da yer aldı.

HEDEF BİN KİŞİ



İlk etapta Avcılar'da ve Beyoğlu'nda açılan üç kız öğrenci yurdunda 625 kız öğrenciye hizmet verilecek. Bu kapasitenin, eğitim takviminin ikinci yarısında Gaziosmanpaşa'da açılması planlanan erkek yurduyla birlikte 1000 kişiye ulaşması hedefleniyor.

Yurtların seçimi güvenli ortam ön planda tutularak yapıldı. Ulaşım ağına ve üniversitelere yakınlık mesafeleri dikkate alındı. Engelli bireylerin de unutulmadığı yurtlarda, bazı odalar öğrencilerin ihtiyacı olan ekipman ve eşyalarla donatılarak erişilebilir hale getirildi.

Başvuru yapan öğrenciler, yerleşme hakkı kazanıp kazanamadığını https://yurt.ibb.istanbul/adresinden TC kimlik numaraları ile öğrenebilecek.