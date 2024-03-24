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İkinci ara tatil ne zaman, okullar ne zaman kapanacak? (2023-2024 okulların kapanış tarihi)

İkinci ara tatil tarihinin yaklaşmasıyla birlikte, milyonlarca öğrenci ve velileri okulların kapanacağı günü bekliyor. Bu yıl Ramazan Bayramı ile aynı tarihe denk gelen ara tatilin kaç gün olacağı merak edilirken, öğrenciler 2023-2024 tatil takvimini araştırmaya başladı. Peki, ikinci ara tatil ne zaman, okullar ne zaman kapanacak?

İkinci ara tatil ne zaman, okullar ne zaman kapanacak? (2023-2024 okulların kapanış tarihi)

2023-2024 eğitim öğretim yılının ikinci ara tatili öncesinde öğrencilerin heyecanlı bekleyişi başladı. Milyonlarca öğrenci bu yıl ile denk gelen ara tatil sebebiyle, kaç gün tatil yapacaklarını merak ediyor. Okullarda nisan ara tatili ve Ramazan Bayramı tatili takvimi belli oldu. Peki, ikinci ara tatil ne zaman, 9 gün mü sürecek?

İKİNCİ NE ZAMAN?

Okullarda ikinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi başladı ve 14 Haziran 2024 Cuma sona erecek.

2. ara tatil ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma arasında yapılacak.

İkinci ara tatil ne zaman, okullar ne zaman kapanacak? (2023-2024 okulların kapanış tarihi) - 1

İKİNCİ ARA TATİL 9 GÜN MÜ SÜRECEK?

Milli Bakanlığı () tarafından yayımlanan tatil takvimine göre; ara tatil 8-12 Nisan tarihlerinde uygulanacak. 6 Nisan Cumartesi ve 7 Nisan Pazar günleri de takvime eklendiğinde öğrenciler toplam 9 gün tatil yapmış olacak.

İşte 2. ara tatil takvimi;

6 Nisan Cumartesi (başlangıç)

7 Nisan Pazar

8 Nisan Pazartesi

9 Nisan Salı

10 Nisan Çarşamba

11 Nisan Perşembe

12 Nisan Cuma

13 Nisan Cumartesi

14 Nisan Pazar (bitiş)

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