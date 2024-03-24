İkinci ara tatil ne zaman, okullar ne zaman kapanacak? (2023-2024 okulların kapanış tarihi)

2023-2024 eğitim öğretim yılının ikinci ara tatili öncesinde öğrencilerin heyecanlı bekleyişi başladı. Milyonlarca öğrenci bu yıl Ramazan Bayramı ile denk gelen ara tatil sebebiyle, kaç gün tatil yapacaklarını merak ediyor. Okullarda nisan ara tatili ve Ramazan Bayramı tatili takvimi belli oldu. Peki, ikinci ara tatil ne zaman, 9 gün mü sürecek?



İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?



Okullarda ikinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi başladı ve 14 Haziran 2024 Cuma sona erecek.



2. ara tatil ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma arasında yapılacak.



İKİNCİ ARA TATİL 9 GÜN MÜ SÜRECEK?



Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan tatil takvimine göre; ara tatil 8-12 Nisan tarihlerinde uygulanacak. 6 Nisan Cumartesi ve 7 Nisan Pazar günleri de takvime eklendiğinde öğrenciler toplam 9 gün tatil yapmış olacak.



İşte 2. ara tatil takvimi;



6 Nisan Cumartesi (başlangıç)



7 Nisan Pazar



8 Nisan Pazartesi



9 Nisan Salı



10 Nisan Çarşamba



11 Nisan Perşembe



12 Nisan Cuma



13 Nisan Cumartesi



14 Nisan Pazar (bitiş)