İkinci ara tatil takvimi 2024: İkinci ara tatil ne zaman, okullar ne zaman tatil olacak?

2023-2024 eğitim öğretim yılı tatil takviminin belli olmasıyla birlikte gözler ara tatil tarihlerine çevrildi. Yılda iki kez ara tatil yapan öğrenciler, Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte ikinci ara tatil tarihini sorgulamaya başladı. Peki, ikinci ara tatil ne zaman, kaç gün kaldı?
İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?
İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi başladı ve 14 Haziran 2024 Cuma sona erecek.
İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma arasında yapılacak.
İKİNCİ ARA TATİL YAPILACAK MI?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre 8-12 Nisan 2024'te ikinci ara tatil olacak. Bilindiği üzere 2024 yılında ara tatilin olduğu hafta da Ramazan Bayramı’nın kutlandığı haftaya denk geliyor. Bu sebeple de okullarda ikinci ara tatil, Ramazan Bayramı ile birlikte olacak.
İkinci ara tatilin bayram haftasına denk gelmesi sebebiyle bu durumun zorlaşacağını söyleyen Bakan Tekin, "İkinci dönemde biraz olmayacak gibi duruyor." dedi.
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