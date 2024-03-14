İkinci ara tatil takvimi 2024: İkinci ara tatil ne zaman, okullar ne zaman tatil olacak?

İKİNCİ ARA TATİL YAPILACAK MI?



Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre 8-12 Nisan 2024'te ikinci ara tatil olacak. Bilindiği üzere 2024 yılında ara tatilin olduğu hafta da Ramazan Bayramı’nın kutlandığı haftaya denk geliyor. Bu sebeple de okullarda ikinci ara tatil, Ramazan Bayramı ile birlikte olacak.



İkinci ara tatilin bayram haftasına denk gelmesi sebebiyle bu durumun zorlaşacağını söyleyen Bakan Tekin, "İkinci dönemde biraz olmayacak gibi duruyor." dedi.