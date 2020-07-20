İstanbul liseleri yüzdelik dilim, taban puan ve kontenjanları (2020 LGS tercihleri)

GALATASARAY LİSESİ (BEYOĞLU)



Kontenjan: 100

Taban Puan: 500

En yüksek yüzdelik dilim: 0,01

En düşük yüzdelik dilim: 0,01

İSTANBUL ERKEK LİSESİ (FATİH)



Kontenjan: 180

Taban Puan: 497,41

En yüksek yüzdelik dilim: 0,06

En düşük yüzdelik dilim: 0,01

KABATAŞ ERKEK LİSESİ - İngilizce (BEŞİKTAŞ)



Kontenjan: 120

Taban Puan: 494,82

En yüksek yüzdelik dilim: 0,11

En düşük yüzdelik dilim: 0,11

KABATAŞ ERKEK LİSESİ - Almanca (BEŞİKTAŞ)



Kontenjan: 60

Taban Puan: 494,57

En yüksek yüzdelik dilim: 0,11

En düşük yüzdelik dilim: 0,01

ATATÜRK FEN LİSESİ (KADIKÖY)



Kontenjan: 150

Taban Puan: 493,4

En yüksek yüzdelik dilim: 0,2

En düşük yüzdelik dilim: 0,01

ÇAPA FEN LİSESİ (FATİH)



Kontenjan: 150

Taban Puan: 492,39

En yüksek yüzdelik dilim: 0,25

En düşük yüzdelik dilim: 0,01

CAĞALOĞLU ANADOLU LİSESİ (FATİH)



Kontenjan: 180

Taban Puan: 489,67

En yüksek yüzdelik dilim: 0,34

En düşük yüzdelik dilim: 0,06

HÜSEYİN AVNİ SÖZEN ANADOLU LİSESİ (ÜSKÜDAR)



Kontenjan: 120

Taban Puan: 487,97

En yüksek yüzdelik dilim: 0,46

En düşük yüzdelik dilim: 0,11

KADIKÖY ANADOLU LİSESİ (KADIKÖY)



Kontenjan: 240

Taban Puan: 484,38

En yüksek yüzdelik dilim: 0,7

En düşük yüzdelik dilim: 0,11

YAŞAR ACAR FEN LİSESİ (BEYLİKDÜZÜ)



Kontenjan: 120

Taban Puan: 482,66

En yüksek yüzdelik dilim: 0,84

En düşük yüzdelik dilim: 0,26

SAKIP SABANCI ANADOLU LİSESİ (BEŞİKTAŞ)



Kontenjan: 150

Taban Puan: 480,84

En yüksek yüzdelik dilim: 1

En düşük yüzdelik dilim: 0,11

HAYDARPAŞA LİSESİ (ÜSKÜDAR)



Kontenjan: 180

Taban Puan: 480,37

En yüksek yüzdelik dilim: 1,04

En düşük yüzdelik dilim: 0,34

KARTAL ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (KARTAL)



Kontenjan: 150

Taban Puan: 478,76

En yüksek yüzdelik dilim: 1,17

En düşük yüzdelik dilim: 0,01

VEFA LİSESİ (FATİH)



Kontenjan: 150

Taban Puan: 477,58

En yüksek yüzdelik dilim: 1,26

En düşük yüzdelik dilim: 0,32

ADNAN MENDERES ANADOLU LİSESİ (BAHÇELİEVLER)



Kontenjan: 150

Taban Puan: 477,36

En yüksek yüzdelik dilim: 1,29

En düşük yüzdelik dilim: 0,34

ŞEHİT MÜNİR ALKAN FEN LİSESİ (FATİH)



Kontenjan: 150

Taban Puan: 477,23

En yüksek yüzdelik dilim: 1,3

En düşük yüzdelik dilim: 0,09

BURAK BORA ANADOLU LİSESİ - İngilizce (KARTAL)



Kontenjan: 120

Taban Puan: 476,41

En yüksek yüzdelik dilim: 1,37

En düşük yüzdelik dilim: 0,39

BURAK BORA ANADOLU LİSESİ - Fransızca (KARTAL)



Kontenjan: 30

Taban Puan: 472,34

En yüksek yüzdelik dilim: 1,77

En düşük yüzdelik dilim: 1,41

BEŞİKTAŞ ANADOLU LİSESİ (BEŞİKTAŞ)



Kontenjan: 150

Taban Puan: 475,41

En yüksek yüzdelik dilim: 1,47

En düşük yüzdelik dilim: 0,68

PERTEVNİYAL LİSESİ (FATİH)



Kontenjan: 180

Taban Puan: 475

En yüksek yüzdelik dilim: 1,5

En düşük yüzdelik dilim: 0,3

YÜKSEL- İLHAN ALANYALI FEN LİSESİ (KARTAL)



Kontenjan: 150

Taban Puan: 470,86

En yüksek yüzdelik dilim: 1,93

En düşük yüzdelik dilim: 0,25

ŞEHREMİNİ ANADOLU LİSESİ - (FATİH)



Kontenjan: 150

Taban Puan: 470,1

En yüksek yüzdelik dilim: 1,99

En düşük yüzdelik dilim: 1,37

MEMİN SARAÇ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - (KARTAL)



Kontenjan: 30

Taban Puan: 469,51

En yüksek yüzdelik dilim: 2,06

En düşük yüzdelik dilim: 0,39

YEŞİLKÖY ANADOLU LİSESİ - (BAKIRKÖY)



Kontenjan: 120

Taban Puan: 467,44

En yüksek yüzdelik dilim: 2,26

En düşük yüzdelik dilim: 1,32

PROF. DR. FUAT SEZGİN FEN LİSESİ - (SİLİVRİ)



Kontenjan: 150

Taban Puan: 467,22

En yüksek yüzdelik dilim: 2,29

En düşük yüzdelik dilim: 0,63

HASAN POLATKAN ANADOLU LİSESİ - (BAKIRKÖY)



Kontenjan: 60

Taban Puan: 465,87

En yüksek yüzdelik dilim: 2,44

En düşük yüzdelik dilim: 1,5

ŞEHİT İLHAN VARANK FEN LİSESİ - (MALTEPE)



Kontenjan: 150

Taban Puan: 465,61

En yüksek yüzdelik dilim: 2,46

En düşük yüzdelik dilim: 0,63

VELİDEBAĞ FEN LİSESİ - (ÜSKÜDAR)



Kontenjan: 150

Taban Puan: 464,38

En yüksek yüzdelik dilim: 2,6

En düşük yüzdelik dilim: 0,46

KÖY HİZMETLERİ ANADOLU LİSESİ - (KARTAL)



Kontenjan: 180

Taban Puan: 464,14

En yüksek yüzdelik dilim: 2,63

En düşük yüzdelik dilim: 1,08

ATATÜRK ANADOLU LİSESİ - (BEŞİKTAŞ)



Kontenjan: 240

Taban Puan: 463,5

En yüksek yüzdelik dilim: 2,69

En düşük yüzdelik dilim: 1,14

PROF. DR. NECMETTİN ERBAKAN FEN LİSESİ - (KARTAL)



Kontenjan: 180

Taban Puan: 463,26

En yüksek yüzdelik dilim: 2,73

En düşük yüzdelik dilim: 0,68

KADIKÖY ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - (KADIKÖY)



Kontenjan: 30

Taban Puan: 461,72

En yüksek yüzdelik dilim: 2,91

En düşük yüzdelik dilim: 0,57

NİŞANTAŞI ANADOLU LİSESİ - (ŞİŞLİ)



Kontenjan: 60

Taban Puan: 461,49

En yüksek yüzdelik dilim: 2,94

En düşük yüzdelik dilim: 1,48

MALTEPE FEN LİSESİ - (MALTEPE)



Kontenjan: 120

Taban Puan: 461,27

En yüksek yüzdelik dilim: 12,96

En düşük yüzdelik dilim: 1,11

BAHÇELİEVLER ANADOLU LİSESİ - (BAHÇELİEVLER)



Kontenjan: 120

Taban Puan: 460,79

En yüksek yüzdelik dilim: 3,02

En düşük yüzdelik dilim: 1,57

ÇEMBERLİTAŞ ANADOLU LİSESİ - (FATİH)



Kontenjan: 150

Taban Puan: 458,65

En yüksek yüzdelik dilim: 3,27

En düşük yüzdelik dilim: 1,66

BEYOĞLU ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - (BEYOĞLU)



Kontenjan: 90

Taban Puan: 458,61

En yüksek yüzdelik dilim: 3,27

En düşük yüzdelik dilim: 0,11

ARNAVUTKÖY KORKMAZ YİĞİT ANADOLU LİSESİ - (BEŞİKTAŞ)



Kontenjan: 90

Taban Puan: 458,12

En yüksek yüzdelik dilim: 3,34

En düşük yüzdelik dilim: 1,01

KADİR HAS ANADOLU LİSESİ - (MALTEPE)



Kontenjan: 180

Taban Puan: 456,85

En yüksek yüzdelik dilim: 3,49

En düşük yüzdelik dilim: 1,41

BÜYÜKŞEHİR HÜSEYİN YILDIZ ANADOLU LİSESİ - (KARTAL)



Kontenjan: 180

Taban Puan: 456,6

En yüksek yüzdelik dilim: 3,53

En düşük yüzdelik dilim: 1,41

KADIKÖY AHMET SANİ GEZİCİ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - (KADIKÖY)



Kontenjan: 60

Taban Puan: 456

En yüksek yüzdelik dilim: 3,6

En düşük yüzdelik dilim: 1,05

KARTAL ANADOLU LİSESİ - (KARTAL)



Kontenjan: 90

Taban Puan: 452,94

En yüksek yüzdelik dilim: 4

En düşük yüzdelik dilim: 2,28

BAHÇELİEVLER ANADOLU LİSESİ - (KARTAL)



Kontenjan: 120

Taban Puan: 452,24

En yüksek yüzdelik dilim: 14,1

En düşük yüzdelik dilim: 0,56

GÖNÜLLÜ HİZMET VAKFI MUSTAFA SAFFET FEN LİSESİ - (KARTAL)



Kontenjan: 120

Taban Puan: 452,11

En yüksek yüzdelik dilim: 4,11

En düşük yüzdelik dilim: 1,48

ÜSKÜDAR AHMET KELEŞOĞLU ANADOLU LİSESİ - (ÜSKÜDAR)



Kontenjan: 120

Taban Puan: 451,5

En yüksek yüzdelik dilim: 4,19

En düşük yüzdelik dilim: 1,82

SUAT TERİMER ANADOLU LİSESİ - (BAYRAMPAŞA)



Kontenjan: 150

Taban Puan: 451,34

En yüksek yüzdelik dilim: 4,22

En düşük yüzdelik dilim: 2,08

FLORYA TEVFİK ERCAN ANADOLU LİSESİ - (BAKIRKÖY)



Kontenjan: 150

Taban Puan: 450,69

En yüksek yüzdelik dilim: 4,64

En düşük yüzdelik dilim: 0,26

AHMET KELEŞOĞLU ANADOLU LİSESİ -Almanca - (ÜSKÜDAR)



Kontenjan: 30

Taban Puan: 448,11

En yüksek yüzdelik dilim: 4,72

En düşük yüzdelik dilim: 2,29

BÜYÜKÇEKMECE ATATÜRK ANADOLU LİSESİ - (BÜYÜKÇEKMECE)



Kontenjan: 150

Taban Puan: 447,54

En yüksek yüzdelik dilim: 4,72

En düşük yüzdelik dilim: 2,29

BEHİYE DR.NEVHİZ IŞIL ANADOLU LİSESİ - (BÜYÜKÇEKMECE)



Kontenjan: 120

Taban Puan: 447,39

En yüksek yüzdelik dilim: 4,75

En düşük yüzdelik dilim: 1,25

NİŞANTAŞI NURİ AKIN ANADOLU LİSESİ - (ŞİŞLİ)



Kontenjan: 180

Taban Puan: 447,26

En yüksek yüzdelik dilim: 4,76

En düşük yüzdelik dilim: 2,73

KARTAL ANADOLU LİSESİ - Almanca - (KARTAL)

Kontenjan: 90

Taban Puan: 446,79

En yüksek yüzdelik dilim: 4,83

En düşük yüzdelik dilim: 2,83

SAMİHA AYVERDİ ANADOLU LİSESİ - (ZEYTİNBURNU)



Kontenjan: 240

Taban Puan: 446,56

En yüksek yüzdelik dilim: 4,85

En düşük yüzdelik dilim: 2,07

PROF. DR. NABİ AVCI ANADOLU LİSESİ - (ÜMRANİYE)



Kontenjan: 180

Taban Puan: 445,98

En yüksek yüzdelik dilim: 4,94

En düşük yüzdelik dilim: 1,53

DR. VASIF TOPÇU FEN LİSESİ - (ŞİLE)



Kontenjan: 120

Taban Puan: 445,85

En yüksek yüzdelik dilim: 4,96

En düşük yüzdelik dilim: 1,62

HAYRULLAH KEFOĞLU ANADOLU LİSESİ - (KADIKÖY)



Kontenjan: 180

Taban Puan: 444,73

En yüksek yüzdelik dilim: 5,12

En düşük yüzdelik dilim: 2,87

MEMİN SARAÇ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - (BAŞAKŞEHİR)



Kontenjan: 90

Taban Puan: 443,45

En yüksek yüzdelik dilim: 5,3

En düşük yüzdelik dilim: 1,53

İSTANBUL TİCARET ODASI MARMARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - (ÜSKÜDAR)



Kontenjan: 30

Taban Puan: 443,1

En yüksek yüzdelik dilim: 5,34

En düşük yüzdelik dilim: 1,13

İSTANBUL ÜSKÜDAR LİSESİ - (ÜSKÜDAR)



Kontenjan: 180

Taban Puan: 441,1

En yüksek yüzdelik dilim: 5,63

En düşük yüzdelik dilim: 2,86

DEDE KORKUT ANADOLU LİSESİ - (BAHÇELİEVLER)



Kontenjan: 180

Taban Puan: 440,77

En yüksek yüzdelik dilim: 5,68

En düşük yüzdelik dilim: 2,73

EYÜPSULTAN ANADOLU LİSESİ - (EYÜPSULTAN)



Kontenjan: 150

Taban Puan: 450,56

En yüksek yüzdelik dilim: 5,71

En düşük yüzdelik dilim: 2,73

FAHREDDİN KERİM GÖKAY ANADOLU LİSESİ - (KÜÇÜKÇEKMECE)



Kontenjan: 240

Taban Puan: 440,38

En yüksek yüzdelik dilim: 5,74

En düşük yüzdelik dilim: 2,31

FLORYA TEVFİK ERCAN ANADOLU LİSESİ - (BAKIRKÖY)



Kontenjan: 150

Taban Puan: 450,69

En yüksek yüzdelik dilim: 4,64

En düşük yüzdelik dilim: 0,26

MEMİN SARAÇ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - Rusça - (BAŞAKŞEHİR)



Kontenjan: 30

Taban Puan: 440,03

En yüksek yüzdelik dilim: 5,79

En düşük yüzdelik dilim: 2,73

ATAKÖY CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ - (BAKIRKÖY)



Kontenjan: 180

Taban Puan: 440,02

En yüksek yüzdelik dilim: 5,79

En düşük yüzdelik dilim: 3,06

İSTANBUL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ - (BEYOĞLU)



Kontenjan: 90

Taban Puan: 439,54

En yüksek yüzdelik dilim: 5,87

En düşük yüzdelik dilim: 3,14

İSTANBUL ANADOLU LİSESİ - (KADIKÖY)



Kontenjan: 150

Taban Puan: 438,85

En yüksek yüzdelik dilim: 5,97

En düşük yüzdelik dilim: 0,53

PENDİK FATİH ANADOLU LİSESİ - (PENDİK)



Kontenjan: 150

Taban Puan: 438,12

En yüksek yüzdelik dilim: 6,08

En düşük yüzdelik dilim: 4,09

ADİLE MERMERCİ ANADOLU LİSESİ - (ZEYTİNBURNU)



Kontenjan: 120

Taban Puan: 436,31

En yüksek yüzdelik dilim: 6,36

En düşük yüzdelik dilim: 1,84

SÜLEYMAN NAZİF ANADOLU LİSESİ - (AVCILAR)



Kontenjan: 150

Taban Puan: 436,02

En yüksek yüzdelik dilim: 6,41

En düşük yüzdelik dilim: 3,28

MEHMET TEKİNALP ANADOLU LİSESİ - (TUZLA)



Kontenjan: 120

Taban Puan: 435,48

En yüksek yüzdelik dilim: 6,49

En düşük yüzdelik dilim: 2,32

GÖZTEPE İHSAN KURŞUNOĞLU ANADOLU LİSESİ - (KADIKÖY)



Kontenjan: 180

Taban Puan: 435,18

En yüksek yüzdelik dilim: 6,54

En düşük yüzdelik dilim: 3,83

KADIKÖY AHMET SANİ GEZİCİ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - İspanyolca (KADIKÖY)



Kontenjan: 30

Taban Puan: 434,02

En yüksek yüzdelik dilim: 6,71

En düşük yüzdelik dilim: 3,66

BEŞİKTAŞ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - Almanca - (BEŞİKTAŞ)



Kontenjan: 30

Taban Puan: 433,62

En yüksek yüzdelik dilim: 6,78

En düşük yüzdelik dilim: 2,7

PROF. DR. MÜMTAZ TURHAN SOSYAL BİLİMLER LİSESİ - (BAHÇELİEVLER)

Kontenjan: 120

Taban Puan: 433,01

En yüksek yüzdelik dilim: 6,87

En düşük yüzdelik dilim: 1,06

GAZİOSMANPAŞA ANADOLU LİSESİ - (GAZİOSMANPAŞA)



Kontenjan: 120

Taban Puan: 431,87

En yüksek yüzdelik dilim: 7,06

En düşük yüzdelik dilim: 3,44

YAHYA KEMAL BEYATLI ANADOLU LİSESİ - (BAKIRKÖY)



Kontenjan: 150

Taban Puan: 431,73

En yüksek yüzdelik dilim: 7,07

En düşük yüzdelik dilim: 4,96

İSTANBUL TİCARET ODASI MARMARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - Erkek-Arapça - (ÜSKÜDAR)



Kontenjan: 30

Taban Puan: 431,71

En yüksek yüzdelik dilim: 7,08

En düşük yüzdelik dilim: 0,01

NEVZAT AYAZ ANADOLU LİSESİ - (ÜMRANİYE)



Kontenjan: 210

Taban Puan: 431,52

En yüksek yüzdelik dilim: 7,11

En düşük yüzdelik dilim: 1,35

GAZİ ANADOLU LİSESİ - (KÜÇÜKÇEKMECE)



Kontenjan: 210

Taban Puan: 430,26

En yüksek yüzdelik dilim: 7,31

En düşük yüzdelik dilim: 2,64

HABİRE YAHŞİ ANADOLU LİSESİ - (ATAŞEHİR)



Kontenjan: 210

Taban Puan: 429,52

En yüksek yüzdelik dilim: 7,42

En düşük yüzdelik dilim: 3,35

ESENYURT NAKİPOĞLU CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ - (ESENYURT)



Kontenjan: 180

Taban Puan: 428,49

En yüksek yüzdelik dilim: 7,59

En düşük yüzdelik dilim: 3,78

KADIKÖY AHMET SANİ GEZİSİ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - (KADIKÖY)



Kontenjan: 60

Taban Puan: 428,29

En yüksek yüzdelik dilim: 7,62

En düşük yüzdelik dilim: 3,28

ŞİŞLİ ANADOLU LİSESİ - (ŞİŞLİ)



Kontenjan: 120

Taban Puan: 428,28

En yüksek yüzdelik dilim: 7,62

En düşük yüzdelik dilim: 3,76

KADIKÖY ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - Erkek - İspanyolca - (KADIKÖY)



Kontenjan: 30

Taban Puan: 427,47

En yüksek yüzdelik dilim: 7,75

En düşük yüzdelik dilim: 3,07

KIRIMLI FAZİLET OLCAY ANADOLU LİSESİ - (PENDİK)



Kontenjan: 180

Taban Puan: 427,34

En yüksek yüzdelik dilim: 7,77

En düşük yüzdelik dilim: 4,2

MEHMET ÖNER ANADOLU LİSESİ - (GÜNGÖREN)



Kontenjan: 180

Taban Puan: 427,17

En yüksek yüzdelik dilim: 7,8

En düşük yüzdelik dilim: 4,96

KAĞITHANE ANADOLU LİSESİ - (KAĞITHANE)



Kontenjan: 120

Taban Puan: 426,76

En yüksek yüzdelik dilim: 7,86

En düşük yüzdelik dilim: 3,37

FATİH SULTAN MEHMET ULUSLARARASI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - (FATİH)



Kontenjan: 60

Taban Puan: 425,85

En yüksek yüzdelik dilim: 8,02

En düşük yüzdelik dilim: 0,61

HASAN-SABRİYE GÜMÜŞ ANADOLU LİSESİ - (SİLİVRİ)



Kontenjan: 120

Taban Puan: 425,11

En yüksek yüzdelik dilim: 8,14

En düşük yüzdelik dilim: 2,62

İSTANBUL TİCARET ODASI MARMARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - (ÜSKÜDAR)



Kontenjan: 30

Taban Puan: 424,98

En yüksek yüzdelik dilim: 8,17

En düşük yüzdelik dilim: 4,37

İSTANBUL TİCARET ODASI KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - (GÜNGÖREN)



Kontenjan: 90

Taban Puan: 424,73

En yüksek yüzdelik dilim: 8,21

En düşük yüzdelik dilim: 1,49

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - (BEŞİKTAŞ)



Kontenjan: 30

Taban Puan: 424,57

En yüksek yüzdelik dilim: 8,23

En düşük yüzdelik dilim: 1,26

BORSA İSTANBUL ZEYTİNBURNU ANADOLU LİSESİ - (ZEYTİNBURNU)



Kontenjan: 150

Taban Puan: 424,04

En yüksek yüzdelik dilim: 8,32

En düşük yüzdelik dilim: 5,11

KAĞITHANE ANADOLU LİSESİ - Almanca - (KAĞITHANE)



Kontenjan: 30

Taban Puan: 423,63

En yüksek yüzdelik dilim: 8,39

En düşük yüzdelik dilim: 4,82

HÜSEYİN BÜRGE ANADOLU LİSESİ - (BAYRAMPAŞA)



Kontenjan: 180

Taban Puan: 422,97

En yüksek yüzdelik dilim: 8,5

En düşük yüzdelik dilim:4,88

PROF. DR. SABAHATTİN ZAİM ANADOLU LİSESİ - (KÜÇÜKÇEKMECE)



Kontenjan: 180

Taban Puan: 422,68

En yüksek yüzdelik dilim: 8,56

En düşük yüzdelik dilim: 6,24

MEHMET NİYAZİ ALTUĞ ANADOLU LİSESİ - (BAĞCILAR)



Kontenjan: 180

Taban Puan: 422,63

En yüksek yüzdelik dilim: 8,56

En düşük yüzdelik dilim: 3,57

BEYOĞLU KIZ ANADOLU LİSESİ - (BEYOĞLU)



Kontenjan: 60

Taban Puan: 422,1

En yüksek yüzdelik dilim: 8,66

En düşük yüzdelik dilim: 3,06

GAZİOSMANPAŞA ANADOLU LİSESİ - Almanca - (GAZİOSMANPAŞA)



Kontenjan: 60

Taban Puan: 422,1

En yüksek yüzdelik dilim: 8,66

En düşük yüzdelik dilim: 5,85

GÜLİZAR ZEKİ OBDAN ANADOLU LİSESİ - (PENDİK)



Kontenjan: 180

Taban Puan: 422,04

En yüksek yüzdelik dilim: 8,67

En düşük yüzdelik dilim: 4,32

VALİ MUAMMER GÜLER SOSYAL BİLİMLER LİSESİ - (BEYLİKDÜZÜ)



Kontenjan: 120

Taban Puan: 419,8

En yüksek yüzdelik dilim: 9,06

En düşük yüzdelik dilim: 4,38

MEVLANA ANADOLU LİSESİ - (GAZİOSMANPAŞA)



Kontenjan: 150

Taban Puan: 419,4

En yüksek yüzdelik dilim: 9,13

En düşük yüzdelik dilim: 4,83

ÇAMLICA KIZ ANADOLU LİSESİ - (ÜSKÜDAR)



Kontenjan: 150

Taban Puan: 417,91

En yüksek yüzdelik dilim: 9,39

En düşük yüzdelik dilim: 6,05

ÇAMLICA KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - (ÜSKÜDAR)



Kontenjan: 90

Taban Puan: 417,89

En yüksek yüzdelik dilim: 9,4

En düşük yüzdelik dilim: 2,22

DR. KEMAL NACİ EKŞİ ANADOLU LİSESİ - (BAĞCILAR)



Kontenjan: 180

Taban Puan: 417,67

En yüksek yüzdelik dilim: 9,44

En düşük yüzdelik dilim: 5,82

KADIKÖY ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ- Erkek-İngilizce - (KAĞITHANE)



Kontenjan: 120

Taban Puan: 416,9

En yüksek yüzdelik dilim: 9,57

En düşük yüzdelik dilim: 1,53

BEHÇET KEMAL ÇAĞLAR ANADOLU LİSESİ - (SARIYER)



Kontenjan: 150

Taban Puan: 416,69

En yüksek yüzdelik dilim: 9,61

En düşük yüzdelik dilim: 3,46

ÖĞRENCİDEN ARMAĞAN ANADOLU LİSESİ - (BAŞAKŞEHİR)



Kontenjan: 180

Taban Puan: 415,99

En yüksek yüzdelik dilim: 9,73

En düşük yüzdelik dilim: 5,79

AZİZ SANCAR ANADOLU LİSESİ - (SULTANBEYLİ)



Kontenjan: 180

Taban Puan: 413,98

En yüksek yüzdelik dilim: 10,09

En düşük yüzdelik dilim: 5,38

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - (FATİH)



Kontenjan: 60

Taban Puan: 412,94

En yüksek yüzdelik dilim: 10,28

En düşük yüzdelik dilim: 3,98

CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ - (SULTANGAZİ)



Kontenjan: 180

Taban Puan: 412,72

En yüksek yüzdelik dilim: 10,32

En düşük yüzdelik dilim: 7,11

ÖMER ÇAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ -Erkek-İngilizce - (PENDİK)



Kontenjan: 60

Taban Puan: 412,37

En yüksek yüzdelik dilim: 10,39

En düşük yüzdelik dilim: 1,28

KANDİLLİ KIZ ANADOLU LİSESİ - (ÜSKÜDAR)



Kontenjan: 150

Taban Puan: 410,6

En yüksek yüzdelik dilim: 10,73

En düşük yüzdelik dilim: 3,94

ÇATALCA ANADOLU LİSESİ - (ÇATALCA)



Kontenjan: 120

Taban Puan: 410,07

En yüksek yüzdelik dilim: 10,83

En düşük yüzdelik dilim: 4,56

ŞEHİT MEHMET KARAASLAN ULUSLARARASI KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - (BAHÇELİEVLER)



Kontenjan: 30

Taban Puan: 409,77

En yüksek yüzdelik dilim: 10,88

En düşük yüzdelik dilim: 8,02

PAŞABAHÇE AHMET FERİT İNAL ANADOLU LİSESİ - (BEYKOZ)



Kontenjan: 150

Taban Puan: 408,23

En yüksek yüzdelik dilim: 11,18

En düşük yüzdelik dilim: 7,32

ŞEHİT ADİL BÜYÜKCENGİZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - (PENDİK)



Kontenjan: 90

Taban Puan: 407,76

En yüksek yüzdelik dilim: 11,28

En düşük yüzdelik dilim: 1,97

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - (BEŞİKTAŞ)



Kontenjan: 30

Taban Puan: 404,27

En yüksek yüzdelik dilim: 11,98

En düşük yüzdelik dilim: 2,47

ALİ AKKANAT ANADOLU LİSESİ - (SARIYER)



Kontenjan: 120

Taban Puan: 402,94

En yüksek yüzdelik dilim: 12,25

En düşük yüzdelik dilim: 4,32

ŞEHİT SELÇUK GÜRDAL ANADOLU LİSESİ - (ARNAVUTKÖY)



Kontenjan: 60

Taban Puan: 402,46

En yüksek yüzdelik dilim: 12,35

En düşük yüzdelik dilim: 5,72

ŞEHİT HALİL İBRAHİM YILDIRIM - (BAYRAMPAŞA)



Kontenjan: 90

Taban Puan: 401,41

En yüksek yüzdelik dilim: 12,57

En düşük yüzdelik dilim: 6,29

HAKKI DEMİR ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - (ÜSKÜDAR)



Kontenjan: 90

Taban Puan: 398,76

En yüksek yüzdelik dilim: 13,12

En düşük yüzdelik dilim: 8,31

ÖMER ÇAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - Erkek - Arapça - (PENDİK)



Kontenjan: 60

Taban Puan: 395,73

En yüksek yüzdelik dilim: 13,78

En düşük yüzdelik dilim: 5,71

KAPTAN AHMET ERDOĞAN ULUSLARARASI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - (BAYRAMPAŞA)



Kontenjan: 60

Taban Puan: 393,51

En yüksek yüzdelik dilim: 14,28

En düşük yüzdelik dilim: 7,78

BORUSAN ASIM KOCABIYIK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - (ESENYURT)



Kontenjan: 30

Taban Puan: 393,43

En yüksek yüzdelik dilim: 14,3

En düşük yüzdelik dilim: 8,88

ÜMRANİYE ŞEHİT EROL OLÇOK KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - (ÜMRANİYE)



Kontenjan: 90

Taban Puan: 391,1

En yüksek yüzdelik dilim: 14,82

En düşük yüzdelik dilim: 3,86

BAYRAMPAŞA ALİYA İZZETBEGOVİÇ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - (BAYRAMPAŞA)



Kontenjan: 60

Taban Puan: 391,04

En yüksek yüzdelik dilim: 14,83

En düşük yüzdelik dilim: 2,06

PENDİK İTO ŞEHİT AHMET ASLANHAN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - (PENDİK)



Kontenjan: 90

Taban Puan: 390,83

En yüksek yüzdelik dilim: 14,88

En düşük yüzdelik dilim: 3,62

KARTAL MEHMET AKİF ERSOY ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - (KARTAL)



Kontenjan: 120

Taban Puan: 387,97

En yüksek yüzdelik dilim: 15,55

En düşük yüzdelik dilim: 5,55

TENZİLE ERDOĞAN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - (ÜSKÜDAR)



Kontenjan: 150

Taban Puan: 387,94

En yüksek yüzdelik dilim: 15,56

En düşük yüzdelik dilim: 1,61

ŞEHİT MURAT KOCATÜRK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - (AVCILAR)



Kontenjan: 60

Taban Puan: 387,49

En yüksek yüzdelik dilim: 15,67

En düşük yüzdelik dilim: 9,13

BAĞCILAR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - (BAĞCILAR)



Kontenjan: 30

Taban Puan: 386,77

En yüksek yüzdelik dilim: 15,84

En düşük yüzdelik dilim: 7,55

PENDİK ULUSLARARASI KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - (PENDİK)



Kontenjan: 150

Taban Puan: 383,3

En yüksek yüzdelik dilim: 16,18

En düşük yüzdelik dilim: 7,16

OYA-ALİ OSMAN KEÇECİ SOSYAL BİLİMLER LİSESİ - (ŞİLE)



Kontenjan: 90

Taban Puan: 485,19

En yüksek yüzdelik dilim: 16,21

En düşük yüzdelik dilim: 5,53

ŞEHİT MUHAMMED FAZLI DEMİR ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - (SULTANBEYLİ)



Kontenjan: 60

Taban Puan: 382,24

En yüksek yüzdelik dilim: 16,92

En düşük yüzdelik dilim: 7,96

GÜZELYURT KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - (ESENYURT)



Kontenjan: 60

Taban Puan: 381,58

En yüksek yüzdelik dilim: 17,09

En düşük yüzdelik dilim: 2,96

ŞEHİT TOLGA ECEBALIN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - (ZEYTİNBURNU)



Kontenjan: 120

Taban Puan: 380,66

En yüksek yüzdelik dilim: 17,31

En düşük yüzdelik dilim: 5,37

ÜSKÜDAR ZEYNEP KAMİL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - (ÜSKÜDAR)



Kontenjan: 30

Taban Puan: 379,94

En yüksek yüzdelik dilim: 17,5

En düşük yüzdelik dilim: 10,97

HAMİDİYE ETFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - (ŞİŞLİ)



Kontenjan: 30

Taban Puan: 377,49

En yüksek yüzdelik dilim: 18,12

En düşük yüzdelik dilim: 9,92

FATİH KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - (FATİH)



Kontenjan: 90

Taban Puan: 377,12

En yüksek yüzdelik dilim: 18,22

En düşük yüzdelik dilim: 6,17

ŞEHİT AKIN SERTÇELİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - (ATAŞEHİR)



Kontenjan: 120

Taban Puan: 386,85

En yüksek yüzdelik dilim: 18,29

En düşük yüzdelik dilim: 9,57

ABDURRAHMAN VE NERMİN BİLİMLİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - (BAĞCILAR)



Kontenjan: 30

Taban Puan: 375,67

En yüksek yüzdelik dilim: 18,6

En düşük yüzdelik dilim: 11,29

RABİA KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - (SANCAKTEPE)



Kontenjan: 90

Taban Puan: 375,51

En yüksek yüzdelik dilim: 18,64

En düşük yüzdelik dilim: 9,44

ŞEHİT SERVET ASMAZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - (GAZİOSMANPAŞA)



Kontenjan: 90

Taban Puan: 375

En yüksek yüzdelik dilim: 18,78

En düşük yüzdelik dilim: 10,67

ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - Kız - İngilizce - (ÇEKMEKÖY)



Kontenjan: 60

Taban Puan: 374,83

En yüksek yüzdelik dilim: 18,83

En düşük yüzdelik dilim: 10,67

İSTANBUL TİCARET ODASI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - (BAYRAMPAŞA)



Kontenjan: 30

Taban Puan: 374,66

En yüksek yüzdelik dilim: 18,87

En düşük yüzdelik dilim: 11,14

SULTANBEYLİ SABİHA GÖKÇEN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - (SULTANBEYLİ)



Kontenjan: 30

Taban Puan: 373,92

En yüksek yüzdelik dilim: 19,08

En düşük yüzdelik dilim: 12,73

ŞEHİT ŞİRİN DİRİL KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - (BÜYÜKÇEKMECE)



Kontenjan: 90

Taban Puan: 373,8

En yüksek yüzdelik dilim: 19,11

En düşük yüzdelik dilim: 2,72

ŞEHİT MEHMET GÜDER ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - (KÜÇÜKÇEKMECE)



Kontenjan: 60

Taban Puan: 373,46

En yüksek yüzdelik dilim: 19,21

En düşük yüzdelik dilim: 3,59

RECEP TAYYİP ERDOĞAN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - (SULTANGAZİ)



Kontenjan: 60

Taban Puan: 373,38

En yüksek yüzdelik dilim: 19,23

En düşük yüzdelik dilim: 5,49

MALTEPE KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - (MALTEPE)



Kontenjan: 60

Taban Puan: 373,19

En yüksek yüzdelik dilim: 19,27

En düşük yüzdelik dilim: 8,73

HANDAN HAYRETTİN YELKİKANAT MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - (MALTEPE)



Kontenjan: 30

Taban Puan: 370,52

En yüksek yüzdelik dilim: 20,01

En düşük yüzdelik dilim: 9,64

AKİF İNAN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - (BAŞAKŞEHİR)



Kontenjan: 120

Taban Puan: 370,36

En yüksek yüzdelik dilim: 20,06

En düşük yüzdelik dilim: 6,49

BORUSAN ASIM KOCABIYIK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - (ESENYURT)



Kontenjan: 30

Taban Puan: 368,34

En yüksek yüzdelik dilim: 20,62

En düşük yüzdelik dilim: 9,1

HAYDAR AKIN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - (AVCILAR)



Kontenjan: 30

Taban Puan: 367,55

En yüksek yüzdelik dilim: 20,84

En düşük yüzdelik dilim: 8,06

ŞEHİT TÜRKMEN TEKİN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - (ESENLER)



Kontenjan: 90

Taban Puan: 367,46

En yüksek yüzdelik dilim: 20,86

En düşük yüzdelik dilim: 39,61

FUAT SEZGİN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - (SULTANBEYLİ)



Kontenjan: 60

Taban Puan: 365,2

En yüksek yüzdelik dilim: 21,49

En düşük yüzdelik dilim: 5,41

MEHMET EMİN HOROZ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - (AVCILAR)



Kontenjan: 30

Taban Puan: 365,04

En yüksek yüzdelik dilim: 21,53

En düşük yüzdelik dilim: 10,14

HIZIR REİS KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - (BAĞCILAR)



Kontenjan: 90

Taban Puan: 365,04

En yüksek yüzdelik dilim: 21,53

En düşük yüzdelik dilim: 9,49

TUZLA MAHİR İZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - (TUZLA)



Kontenjan: 90

Taban Puan: 366,77

En yüksek yüzdelik dilim: 21,61

En düşük yüzdelik dilim: 9,03

ŞEHİT MUSTAFA KAYMAKÇI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - (MALTEPE)



Kontenjan: 90

Taban Puan: 362,15

En yüksek yüzdelik dilim: 22,38

En düşük yüzdelik dilim: 10,17

ŞEHİT FATİH SATIR ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - (SARIYER)



Kontenjan: 90

Taban Puan: 361,64

En yüksek yüzdelik dilim: 22,53

En düşük yüzdelik dilim: 5,44

ŞEHİT MEHMET GÜDER ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - Erkek - Çince - (KÜÇÜKÇEKMECE)



Kontenjan: 30

Taban Puan: 359,95

En yüksek yüzdelik dilim: 23,04

En düşük yüzdelik dilim: 8,18

TUZLA MAHİR İZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - (TUZLA)



Kontenjan: 90

Taban Puan: 366,77

En yüksek yüzdelik dilim: 21,61

En düşük yüzdelik dilim: 9,03

ÇEKMEKÖY ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - (ÇEKMEKÖY)



Kontenjan: 90

Taban Puan: 359,51

En yüksek yüzdelik dilim: 23,18

En düşük yüzdelik dilim: 9,89

EYÜPSULTAN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - (EYÜPSULTAN)



Kontenjan: 60

Taban Puan: 359,13

En yüksek yüzdelik dilim: 23,29

En düşük yüzdelik dilim: 7,52

HEZARFEN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - (PENDİK)



Kontenjan: 90

Taban Puan: 366,77

En yüksek yüzdelik dilim: 21,61

En düşük yüzdelik dilim: 9,03

BORUSAN ASIM KOCABIYIK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - (ESENYURT)



Kontenjan: 30

Taban Puan: 358,38

En yüksek yüzdelik dilim: 23,51

En düşük yüzdelik dilim: 13,08

BAKIRKÖY ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - (BAKIRKÖY)



Kontenjan: 90

Taban Puan: 358,29

En yüksek yüzdelik dilim: 23,54

En düşük yüzdelik dilim: 10,43

PENDİK TÜRK TELEKOM ŞEHİT MURAT MERTEL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - (PENDİK)



Kontenjan: 30

Taban Puan: 357,93

En yüksek yüzdelik dilim: 23,65

En düşük yüzdelik dilim: 12,51

İTO İBRAHİM ÇAĞLAR ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - (ARNAVUTKÖY)



Kontenjan: 90

Taban Puan: 357,4

En yüksek yüzdelik dilim: 23,81

En düşük yüzdelik dilim: 3,61

ABDURRAHMAN VE NERMİN BİLİMLİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - ANADOLU TEKNİK PROGRAMI (BAĞCILAR)



Kontenjan: 30

Taban Puan: 356,59

En yüksek yüzdelik dilim: 24,06

En düşük yüzdelik dilim: 11,7

HASBAHÇE KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - (KAĞITHANE)



Kontenjan: 90

Taban Puan: 356,12

En yüksek yüzdelik dilim: 24,2

En düşük yüzdelik dilim: 5,53

15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - (BAHÇELİEVLER)



Kontenjan: 90

Taban Puan: 355,07

En yüksek yüzdelik dilim: 24,54

En düşük yüzdelik dilim: 8,92

PİRİ REİS MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - (TUZLA)



Kontenjan: 30

Taban Puan: 352,29

En yüksek yüzdelik dilim: 25,44

En düşük yüzdelik dilim: 12,92

AYDIN DOĞAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - (BAHÇELİEVLER)



Kontenjan: 30

Taban Puan: 351,38

En yüksek yüzdelik dilim: 25,73

En düşük yüzdelik dilim: 11,65

BORUSAN ASIM KOCABIYIK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - ANADOLU TEKNİK PROGRAMI - (ESENYURT)



Kontenjan: 30

Taban Puan: 349,58

En yüksek yüzdelik dilim: 26,3

En düşük yüzdelik dilim: 14,39

İSTANBUL TİCARET ODASI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - ANADOLU TEKNİK PROGRAMI - (BAYRAMPAŞA)



Kontenjan: 30

Taban Puan: 348,9

En yüksek yüzdelik dilim: 26,53

En düşük yüzdelik dilim: 13,91

SELİMİYE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - (ÜSKÜDAR)



Kontenjan: 30

Taban Puan: 348,85

En yüksek yüzdelik dilim: 26,55

En düşük yüzdelik dilim: 14,29

SULTANBEYLİ SABİHAN GÖKÇEN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - ANADOLU TEKNİK PROGRAMI - (SULTANBEYLİ)



Kontenjan: 30

Taban Puan: 346,66

En yüksek yüzdelik dilim: 27,27

En düşük yüzdelik dilim: 15,66

TOKİ GÜNEŞPARKEVLERİ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - (KÜÇÜKÇEKMECE)



Kontenjan: 90

Taban Puan: 346,2

En yüksek yüzdelik dilim: 27,43

En düşük yüzdelik dilim: 8,73

HANDEN HAYRETTİN YELİKANAT MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - (MALTEPE)



Kontenjan: 30

Taban Puan: 344,87

En yüksek yüzdelik dilim: 27,88

En düşük yüzdelik dilim: 12,52

SABRİ ÜLKER ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - (SULTANGAZİ)



Kontenjan: 60

Taban Puan: 344,6

En yüksek yüzdelik dilim: 27,97

En düşük yüzdelik dilim: 14,47

BAHÇELİEVLER MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - ANADOLU MESLEK PROGRAMI - (BAHÇELİEVLER)



Kontenjan: 90

Taban Puan: 342,54

En yüksek yüzdelik dilim: 28,67

En düşük yüzdelik dilim: 10,16

AYDIN DOĞAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - ANADOLU TEKNİK PROGRAMI - (BAHÇELİEVLER)



Kontenjan: 30

Taban Puan: 340,91

En yüksek yüzdelik dilim: 29,23

En düşük yüzdelik dilim: 13,5

ŞEHİT KEMAL EKÇİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - (BÜYÜKÇEKMECE)



Kontenjan: 60

Taban Puan: 340,71

En yüksek yüzdelik dilim: 29,3

En düşük yüzdelik dilim: 6,02

MAÇKA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - (ŞİŞLİ)



Kontenjan: 30

Taban Puan: 340,42

En yüksek yüzdelik dilim: 29,4

En düşük yüzdelik dilim: 14,57

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - (FATİH)



Kontenjan: 30

Taban Puan: 335,88

En yüksek yüzdelik dilim: 31

En düşük yüzdelik dilim: 9,18

ORHANGAZİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - (BAĞCILAR)



Kontenjan: 90

Taban Puan: 335,24

En yüksek yüzdelik dilim: 31,23

En düşük yüzdelik dilim: 12,81

HAYDARPAŞA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - ANADOLU TEKNİK PROGRAMI - (ÜSKÜDAR)



Kontenjan: 30

Taban Puan: 355,18

En yüksek yüzdelik dilim: 31,25

En düşük yüzdelik dilim: 14,21

EYÜPSULTAN ŞEHİT FURKAN DOĞAN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - (EYÜPSULTAN)



Kontenjan: 90

Taban Puan: 335,07

En yüksek yüzdelik dilim: 31,29

En düşük yüzdelik dilim: 17,44

PROFİLO MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - (KAĞITHANE)



Kontenjan: 30

Taban Puan: 335,02

En yüksek yüzdelik dilim: 31,31

En düşük yüzdelik dilim: 15,02

MAÇKA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - ANADOLU TEKNİK PROGRAMI - (ŞİŞLİ)



Kontenjan: 30

Taban Puan: 334,29

En yüksek yüzdelik dilim: 31,58

En düşük yüzdelik dilim: 11,91

PENDİK BARBAROS HAYRETTİN PAŞA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - ANADOLU TEKNİK PROGRAMI - (PENDİK)



Kontenjan: 30

Taban Puan: 334,25

En yüksek yüzdelik dilim: 31,59

En düşük yüzdelik dilim: 23,24

BAĞCILAR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - ANADOLU TEKNİK PROGRAMI- (BAĞCILAR)



Kontenjan: 30

Taban Puan: 332,92

En yüksek yüzdelik dilim: 32,06

En düşük yüzdelik dilim: 15,88

ŞEHİT SALİH ALIŞKAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - (KARTAL)



Kontenjan: 30

Taban Puan: 332,78

En yüksek yüzdelik dilim: 32,11

En düşük yüzdelik dilim: 17,12

İSTANBUL TİCARET ODASI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - ANADOLU MESLEK PROGRAMI - (BAYRAMPAŞA)



Kontenjan: 30

Taban Puan: 329,96

En yüksek yüzdelik dilim: 33,14

En düşük yüzdelik dilim: 16,82

75.YIL DEVLET MALZEME OFİSİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - (SANCAKTEPE)



Kontenjan: 30

Taban Puan: 328,5

En yüksek yüzdelik dilim: 33,68

En düşük yüzdelik dilim: 18,2

ZEYTİNBURNU MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - ANADOLU TEKNİK PROGRAMI - (ZEYTİNBURNU)



Kontenjan: 30

Taban Puan: 337,85

En yüksek yüzdelik dilim: 33,93

En düşük yüzdelik dilim: 20,18

TUZLA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - ANADOLU TEKNİK PROGRAMI - (TUZLA)



Kontenjan: 30

Taban Puan: 326,61

En yüksek yüzdelik dilim: 34,38

En düşük yüzdelik dilim: 8,83

İBRAHİM ÖZAYDIN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - (ARNAVUTKÖY)



Kontenjan: 30

Taban Puan: 325,98

En yüksek yüzdelik dilim: 34,62

En düşük yüzdelik dilim: 11,63

SÜLEYMAN ŞAH KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - (ŞİŞLİ)



Kontenjan: 90

Taban Puan: 325,04

En yüksek yüzdelik dilim: 34,98

En düşük yüzdelik dilim: 17,53

ÜMRANİYE ATATÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - ANADOLU MESLEK PROGRAMI) - (ÜMRANİYE)



Kontenjan: 30

Taban Puan: 325,02

En yüksek yüzdelik dilim: 34,99

En düşük yüzdelik dilim: 12,45

İMMİB ERKAN AVCI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - (BAHÇELİEVLER)



Kontenjan: 30

Taban Puan: 324,95

En yüksek yüzdelik dilim: 35,01

En düşük yüzdelik dilim: 13,34

İNÖNÜ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESLİ - ANADOLU TEKNİK PROGRAMI - (BAYRAMPAŞA)



Kontenjan: 30

Taban Puan: 324,71

En yüksek yüzdelik dilim: 35,1

En düşük yüzdelik dilim: 20,96

AVCILAR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - (AVCILAR)



Kontenjan: 30

Taban Puan: 324,48

En yüksek yüzdelik dilim: 35,19

En düşük yüzdelik dilim: 20,96

İMKB MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - (BAŞAKŞEHİR)



Kontenjan: 30

Taban Puan: 323,88

En yüksek yüzdelik dilim: 35,43

En düşük yüzdelik dilim: 19,88

MELEK AKNİL ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ - (PENDİK)



Kontenjan: 30

Taban Puan: 323,29

En yüksek yüzdelik dilim: 35,66

En düşük yüzdelik dilim: 17,41

ŞİŞLİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - (ŞİŞLİ)



Kontenjan: 30

Taban Puan: 322,52

En yüksek yüzdelik dilim: 35,95

En düşük yüzdelik dilim: 13,55

YAKACIK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - (KARTAL)



Kontenjan: 30

Taban Puan: 322,01

En yüksek yüzdelik dilim: 36,15

En düşük yüzdelik dilim: 21,8

BEYKOZ BOĞAZİÇİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - (BEYKOZ)



Kontenjan: 120

Taban Puan: 321,17

En yüksek yüzdelik dilim: 36,48

En düşük yüzdelik dilim: 11,61

PENDİK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - (PENDİK)



Kontenjan: 30

Taban Puan: 320,67

En yüksek yüzdelik dilim: 36,67

En düşük yüzdelik dilim: 13,65

TUNCAY AZAPHAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - (GÜNGÖREN)



Kontenjan: 30

Taban Puan: 320,44

En yüksek yüzdelik dilim: 36,76

En düşük yüzdelik dilim: 18,3

TUZLA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - (TUZLA)



Kontenjan: 30

Taban Puan: 320,38

En yüksek yüzdelik dilim: 36,78

En düşük yüzdelik dilim: 14,44

SULTANAHMET MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - (FATİH)



Kontenjan: 30

Taban Puan: 319,67

En yüksek yüzdelik dilim: 37,05

En düşük yüzdelik dilim: 17,34

HAYDARPAŞA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - (ÜSKÜDAR)



Kontenjan: 30

Taban Puan: 318,85

En yüksek yüzdelik dilim: 37,37

En düşük yüzdelik dilim: 13,31

GÜRPINAR İMKB MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - (BEYLİKDÜZÜ)



Kontenjan: 30

Taban Puan: 317,67

En yüksek yüzdelik dilim: 37,84

En düşük yüzdelik dilim: 14,95

AVCILAR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - (AVCILAR)



Kontenjan: 30

Taban Puan: 315,9

En yüksek yüzdelik dilim: 38,54

En düşük yüzdelik dilim: 10,47

MAÇKA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ- ANADOLU TEKNİK PROGRAMI - (ŞİŞLİ)



Kontenjan: 30

Taban Puan: 314,19

En yüksek yüzdelik dilim: 39,22

En düşük yüzdelik dilim: 12,58

BORSA İSTANBUL BAŞAKŞEHİR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - ANADOLU TEKNİK PROGRAMI - (BAŞAKŞEHİR)



Kontenjan: 30

Taban Puan: 312,66

En yüksek yüzdelik dilim: 39,84

En düşük yüzdelik dilim: 16,05

SELİMİYE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - (ÜSKÜDAR)



Kontenjan: 30

Taban Puan: 311,54

En yüksek yüzdelik dilim: 40,29

En düşük yüzdelik dilim: 24,22

HAYDARPAŞA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - ANADOLU TEKNİK PROGRAMI - (ÜSKÜDAR)



Kontenjan: 30

Taban Puan: 311,02

En yüksek yüzdelik dilim: 40,51

En düşük yüzdelik dilim: 13,59

İSMET AKTAR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - (KÜÇÜKÇEKMECE)



Kontenjan: 30

Taban Puan: 310,87

En yüksek yüzdelik dilim: 40,57

En düşük yüzdelik dilim: 18,51

SİLİVRİ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - (SİLİVRİ)



Kontenjan: 60

Taban Puan: 310,7

En yüksek yüzdelik dilim: 40,64

En düşük yüzdelik dilim: 13,13

ALİBEYKÖY MESLEKİVE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - (EYÜPSULTAN)



Kontenjan: 30

Taban Puan: 310,28

En yüksek yüzdelik dilim: 40,81

En düşük yüzdelik dilim: 14,48

ROSVİTA-TİMUR İMRAĞ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - ANADOLU TEKNİK PROGRAMI - (BÜYÜKÇEKMECE)



Kontenjan: 30

Taban Puan: 309,13

En yüksek yüzdelik dilim: 41,28

En düşük yüzdelik dilim: 18,69

AZEM YÜKSELOĞLU ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - (BEYLİKDÜZÜ)



Kontenjan: 120

Taban Puan: 308,04

En yüksek yüzdelik dilim: 41,73

En düşük yüzdelik dilim: 4,82