İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji katkılarıyla NASA Uzay Sergisi açıldı

İTÜ ETA Vakfı Doğa Kolejinin eğitim destekçisi olduğu NASA Uzay Sergisi ziyarete açıldı.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi’nin (NASA) uzay görevlerine tanıklık etmiş gerçek boyuttaki eserlerin de içinde bulunduğu 200'ün üzerinde parçanın yer aldığı sergi; uzaya, gezegenlere, Ay’a, astronot ve kozmonotlara ait ne varsa görmek, dokunmak, izlemek isteyen ziyaretçilere gerçek bir deneyim yaşatacak.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Yönetim Kurulu, yöneticileri ve İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri, Uzay Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. Alim Rüstem Aslan da sergi açılışına katılarak sergiyi ve Doğa Space Shuttle alanını ziyaret etti.



“NASA SERGİSİ’NİN BİR PARÇASI OLMAKTAN MUTLUYUZ”



Sergi açılış konuşmasını gerçekleştiren İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurucu Temsilcisi Serhat Özeren, “İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji olarak, bu önemli serginin ana destekçilerinden biriyiz. Burada bulunuyor olmamızın yanında, İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesinden mezun bir Uçak mühendisi olarak bugüne tanıklık etmekten gurur ve onur duyuyorum. İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji her zaman bilimin gösterdiği yolda ilerlemeyi bir görev addetmiş ve küçük yaşlardan itibaren öğrencilerine bunu aşılayacak bir eğitim vermekte olup buna da devam edecektir.



Okulumuz, bilimin yalnızca fizik, kimya, biyoloji gibi temel dalları değil; yazılım, sanal gerçeklik ve uzay gibi günümüzde çok önemli hale gelmiş alanlarını da her zaman hem öğrenciler hem de yetişkinler ile buluşturmayı önemsemektedir. Öğrencilerimizi bu anlayışla küçük yaşlardan itibaren astronomi sınıfları ve sanal gerçeklik konulu dersler ile buluşturmaktayız. Bugün de bu misyonu geniş ölçekte karşılayacak olan NASA sergisinin bir parçası olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Her yaştan ve kesimden ziyaretçimizin, astronomi bilimi ve gelişmeleri ile ilgili uygulamaları görebilecekleri, deneyimleyebilecekleri bu kapsamlı projeye katkı vermekten de heyecan duyuyoruz. Böyle projelerin yalnızca bilgilendirme değil, bilimsel merak ve analitik düşünmeyi de ateşleyebilme potansiyelinin de farkındayız. Bu değerli sergi süresince İTÜ ETA Vakfı Doğa Kolejine ait Doğa Space Shuttle alanını ziyaret ederek öğrencilerimizle hem eğlenecek hem de merak uyandıracak etkinlikler yapacağız.” dedi.



DOĞA SPACE SHUTTLE



Doğa Space Shuttle alanında eğlenerek öğrenen çocuklar üç farklı etkinlik ile buluşuyor. Çocuklar, MineCraft Edu ile uluslararası uzay istasyonunu dolaşma fırsatı elde ederken diğer bir etkinlik alanında Mars’a yolculuk gerçekleştiriyor. İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Mars Kampüsünün canlandırıldığı etkinlikte ise öğrenciler, kampüs için gerekli materyalleri Mars yüzeyinden topluyor.