İTÜ'ye rektör olarak atanan İsmail Koyuncu kimdir?

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 16 üniversiteye rektör atadı.

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Prof. Dr. İstanbul Teknik Üniversitesi rektörlüğüne İsmail Koyuncu atandı.

İSMAİL KOYUNCU KİMDİR?

1974 yılında babasının vazifesi dolayısıyla bulunduğu Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde dünyaya gelen Koyuncu ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini memleketi Antalya’da tamamladı.

İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü'nde 1990 yılında başladığı lisans eğitimini, 1995 yılında bölüm ikincisi olarak bitirdi. Aynı bölümde, 1997 yılında yüksek lisans ve 2002 yılında doktora eğitimini tamamladı.



2004 yılında Doçent ve 2010 yılında Profesör oldu. Halen, İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümünde Profesör olarak görev yapmaktadır. Ayrıca, 2019 yılından bu yana, Michigan Devlet Üniversitesi (ABD) İnşaat ve Çevre Mühendisliği Bölümü kadrosunda Misafir Profesör olarak ders vermektedir.

Kompozit yapılı MF ve UF düz tabaka levha membran üretimi, Hollow fiber membran üretimi, İleri Osmoz prosesi, Membran yüzeyindeki kek tabakasındaki değişimlerin ortaya konması için mikroskobik tekniklerin geliştirilmesi ve Nanofiltrasyon membranları ile tuz gideriminde organik iyon etkisinin modellenmesi vb. alanlarda araştırmalarını sürdüren Prof. Koyuncu’nun, International Water Association (IWA) Specialized Group on Membrane Technology’de, Network of Young Membraines in Europe’da, American Water Works Association’da (AWWA), Su Kirlenmesi Araştırmaları ve Kontrolü Türk Milli Komitesi’nde, Society of Chemistry and Industry, European Desalination Society’de üye olarak görev yapıyor.