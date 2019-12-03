KPSS/2 tercihleri başladı

KPSS-2019/2 tercih kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlandı.

Adayların kadro ve pozisyonları tercih edebilmeleri için, 22 Temmuz 2018, 7 Ekim 2018 ve 4 Kasım 2018 tarihlerinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavlarından (2018-KPSS Lisans, 2018-KPSS Ortaöğretim ve 2018-KPSS Ön Lisans) birine girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekiyor.

KPSS/2 tercihleri 12 Aralık 2019 saat 23.59'da sona erecek ve “https://ais.osym.gov.tr” adresinden yapılabilecek.



