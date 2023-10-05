KPSS-2023/6 tercih kılavuzu: Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sözleşmeli personel tercihleri nasıl yapılır?

KPSS-2023/6 kapsamında, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme yapmak için adaylardan tercih alınmaya başladı. Peki, KPSS SGK sözleşmeli personel alımı tercihleri nasıl yapılır?

KPSS-2023/6 TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?



Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacaktır.



Adaylar, KPSS-2023/6 Tercih Kılavuzu’na 05 Ekim 2023 tarihinde saat 10.30’dan itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir.

KPSS TERCİH İŞLEMLERİ İÇİN TIKLAYIN

KPSS TERCİH TAKVİMİ



Adaylar tercihlerini, 05-11 Ekim 2023 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 11 Ekim 2023 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.