KPSS-2023/6 tercih kılavuzu: Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sözleşmeli personel tercihleri nasıl yapılır?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS-2023/6) tercihleri, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) duyurusu sonrasında başladı. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına tercih yapmak isteyen adaylar, tercihlerin nasıl ve ne zamana kadar yapılacağını araştırıyor. Peki, KPSS-2023/6 tercihleri nasıl yapılır?

KPSS-2023/6 tercih kılavuzu: Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sözleşmeli personel tercihleri nasıl yapılır?

-2023/6 kapsamında, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme yapmak için adaylardan tercih alınmaya başladı. Peki, KPSS sözleşmeli personel alımı tercihleri nasıl yapılır?

KPSS-2023/6 TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacaktır.

Adaylar, KPSS-2023/6 Kılavuzu’na 05 Ekim 2023 tarihinde saat 10.30’dan itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir.

KPSS TERCİH İŞLEMLERİ İÇİN TIKLAYIN

KPSS TERCİH TAKVİMİ

Adaylar tercihlerini, 05-11 Ekim 2023 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 11 Ekim 2023 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

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