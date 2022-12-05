KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak? (2022 ÖSYM KPSS sınav sonuç takvimi)

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı (DHBT) sonuçları için gözler ÖSYM'den gelecek olan sonuç açıklamasına çevrildi. 27 Aralık tarihinde yapılan KPSS DHBT sınavının ardından, sınava katılım sağlayan adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi merak ediyor. ÖSYM tarafından sene başı yayımlanan 2022 sınav takvimi sonrasında KPSS DHBT sonuçları için tarih belli oldu.

KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak? (2022 ÖSYM KPSS sınav sonuç takvimi)

Kamu Personel Seçme Sınavı () oturumları arasında yer alan Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı (DHBT) sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Aralık ayına girilmesiyle birlikte merakla beklenen DHBT sonuçları için tarih verdi. Peki, KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS DHBT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

27 Aralık tarihinde yapılan KPSS DHBT sınavının sonuç tarihi ÖSYM tarafından açıklandı.

Buna göre; KPSS DHBT sınavı sonuçları 16 Aralık 2022 tarihinde açıklanacak.

KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak? (2022 ÖSYM KPSS sınav sonuç takvimi) - 1

KPSS DHBT SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, sınav sonuçlarına 16 Aralık 2022 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebilir.

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