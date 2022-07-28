KPSS Lisans oturumları sınava giriş belgeleri erişime açıldı

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ÖSYM, KPSS Lisans oturumları sınava giriş belgeleri erişime açıldığını bildirdi.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2022-KPSS Lisans, genel yetenek-genel kültür ile eğitim bilimleri oturumuna katılacak adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Sınav yerlerini gösteren giriş belgeleri, "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden edinilebilecek.