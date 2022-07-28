KPSS Lisans oturumları sınava giriş belgeleri erişime açıldı

Haberler 28.07.2022 - 14:08
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ÖSYM, KPSS Lisans oturumları sınava giriş belgeleri erişime açıldığını bildirdi.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2022-KPSS Lisans, genel yetenek-genel kültür ile eğitim bilimleri oturumuna katılacak adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
Sınav yerlerini gösteren giriş belgeleri, "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden edinilebilecek.
2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi Oturumları Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldıhttps://t.co/cupA48ou6L pic.twitter.com/vmzKgLROzE— ÖSYM (@OSYMbaskanligi) July 28, 2022