KPSS ortaöğretim (lise) sınavı ne zaman yapılacak? (2022 KPSS ortaöğretim sınav tarihi)

KPSS ortaöğretim sınavı için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından 21-22 Eylül tarihleri arasında geç başvuruları alınan KPSS ortaöğretim sınavı için hazırlıklar sürüyor. Geç başvuru işlemlerini tamamlayan adaylar şimdi de sınavın hangi gün yapılacağını sorguluyor. Peki, KPSS ortaöğretim (lise) sınavı ne zaman yapılacak?

KPSS ortaöğretim (lise) sınavı ne zaman yapılacak? (2022 KPSS ortaöğretim sınav tarihi)

ortaöğretim sınavı geç başvuruları geçtiğimiz günlerde tamamlandı ve başvurularını tamamlayan adaylar sınav tarihi için gün saymaya başladı. tarafından yayınlanan 2022 sınav takvimiyle birlikte KPSS ortaöğretim sınav tarihi açıklandı. Peki, KPSS ortaöğretim (lise) sınavı ne zaman yapılacak?

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 KPSS sınav takvimi sonrasında KPSS ortaöğretim sınavı tarihi açıklandı.

Buna göre; sınav 6 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak.

KPSS ortaöğretim (lise) sınavı ne zaman yapılacak? (2022 KPSS ortaöğretim sınav tarihi) - 1

GEÇ BAŞVURU İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

ÖSYM tarafından 1-13 Eylül tarihleri arasında başvuruları alınan KPSS ortaöğretim sınavı için geç başvuru işlemleri de 22 Eylül tarihinde tamamlandı.

KPSS ORTAÖĞRETİM GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?

KPSS ortaöğretim başvurularını tamamlayan adaylar, sınav giriş yerlerinin açıklanacağı tarihi merak ediyor.

KPSS ortaöğretim sınav giriş belgelerinin sınavdan 10 gün önce yayınlanması bekleniyor.

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