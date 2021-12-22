KPSS tercih başvuruları başladı (KPSS 2021/2 tercih kılavuzu)

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS-2021/2) puanına göre bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme yapmak için aday tercihleri başladı. .

Yapılan açıklamaya göre; adaylar, tercih işlemlerini tercih kılavuzunda belirtilen şekilde 22 - 29 Aralık tarihleri arasında "https://ais.osym.gov.tr" adresinden yapabilecek.

Yerleştirme işlemleri için KPSS-2021/2 Tercih Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlandı.



Yayımlanan KPSS tercih kılavuzu ile ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyindeki kadro ve pozisyonlara yerleştirme işlemi gerçekleştirilecek.

KPSS TERCİH KLAVUZU