KPSS tercih başvuruları başladı (KPSS 2021/2 tercih kılavuzu)

ÖSYM'den yapılan duyuruya göre, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS-2021/2) tercihleri, 29 Aralık saat 23.59'a kadar yapılabilecek.

Haberler - Anadolu Ajansı 22.12.2021 - 11:07 | Son Güncelleme : 22.12.2021 - 11:13

KPSS tercih başvuruları başladı (KPSS 2021/2 tercih kılavuzu)

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS-2021/2) puanına göre bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme yapmak için aday tercihleri başladı. .

Yapılan açıklamaya göre; adaylar, tercih işlemlerini tercih kılavuzunda belirtilen şekilde 22 - 29 Aralık tarihleri arasında  "https://ais.osym.gov.tr" adresinden yapabilecek.

Yerleştirme işlemleri için KPSS-2021/2 Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlandı.

Yayımlanan KPSS tercih kılavuzu ile ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyindeki kadro ve pozisyonlara yerleştirme işlemi gerçekleştirilecek.

KPSS TERCİH KLAVUZU

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