Bu hafta sonu hangi sınavlar var? 11-12 Mayıs sınav takvimi

ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) hafta sonu iki sınav gerçekleştireceğini duyurdu. Peki bu hafta sonu hangi sınavlar var? İşte 11-12 Mayıs sınav takviminin ayrıntıları...

Bu hafta sonu hangi sınavlar var? 11-12 Mayıs sınav takvimi

, Elektronik Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın (e-YÖKDİL 2024/1-Sosyal Bilimler) 11 Mayıs Cumartesi, e-YÖKDİL 2024/2 Sağlık Bilimleri'nin ise 12 Mayıs Pazar günü elektronik ortamda yapılacağını bildirdi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'ndan (ÖSYM), yapılan açıklamaya göre, hafta sonu Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'da elektronik sınav merkezlerinde saat 13.45'te başlayacak sınavlara 10 bin 92 aday katılacak. Emniyet dahil 596 görevlinin yer alacağı sınavlar için adaylara 180 dakika süre verilecek. Ek süre verilmesi uygun görülen engelli adaylar, 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek.

Kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kimlik kartında kimlik numarası ile fotoğrafı olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık tutulacak.

Sınavların sonuçları aynı gün açıklanacak.

EĞİTİM HABERLERİ

2024-GUY: Ön Başvuru Sonuçları açıklandı: 2024 Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı ne zaman?

2024-GUY: Ön Başvuru Sonuçları açıklandı: 2024 Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı ne zaman?

ÖSYM duyurdu: e-YÖKDİL 2024/2 (İngilizce-Sağlık Bilimleri): Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı

ÖSYM duyurdu: e-YÖKDİL 2024/2 (İngilizce-Sağlık Bilimleri): Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı

Öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değişikliği başvuruları ne zaman başlayacak? MEB yer değiştirme takvimi

Öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değişikliği başvuruları ne zaman başlayacak? MEB yer değiştirme takvimi

Eğitimcilere yönelik şiddet | Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Öngörülen cezalar yüzde 50 artırılmalı

Eğitimcilere yönelik şiddet | Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Öngörülen cezalar yüzde 50 artırılmalı

EKPSS kura başvuruları ne zaman bitecek?

EKPSS kura başvuruları ne zaman bitecek?

2024-ALES/2 ne zaman? ALES sınav ve başvuru tarihleri

2024-ALES/2 ne zaman? ALES sınav ve başvuru tarihleri

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...