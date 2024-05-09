Öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değişikliği başvuruları ne zaman başlayacak? MEB yer değiştirme takvimi

2024 yılı Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarına yönetici görevlendirmesi ile öğretmenlerin yer değiştirme takvimi açıklandı.

Takvime göre öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değişikliği 13-20 Mayıs, iller arası isteğe bağlı yer değişikliği 3-9 Haziran ve mazerete bağlı yer değişikliği ise 1-16 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değişikliği ise 1-16 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

İl içi yer değiştirme başvuruları mebbis.Meb.gov.tr veya personel.meb.gov.tr adreslerinden yapılacak.