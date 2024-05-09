Öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değişikliği başvuruları ne zaman başlayacak? MEB yer değiştirme takvimi

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı eğitim kurumlarına yönetici görevlendirmesi ile öğretmenlerin yer değiştirme takvimi yayımlandı. Takvime göre,  il içi isteğe bağlı yer değişikliği başvuruları mayıs ayında alınacak.

Öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değişikliği başvuruları ne zaman başlayacak? MEB yer değiştirme takvimi

2024 yılı Millî Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarına yönetici görevlendirmesi ile öğretmenlerin yer değiştirme takvimi açıklandı. 

Öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değişikliği başvuruları ne zaman başlayacak? MEB yer değiştirme takvimi - 1

Takvime göre öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değişikliği 13-20 Mayıs, iller arası isteğe bağlı yer değişikliği 3-9 Haziran ve mazerete bağlı yer değişikliği ise 1-16 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değişikliği ise 1-16 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

İl içi yer değiştirme başvuruları mebbis..gov.tr veya personel.meb.gov.tr adreslerinden yapılacak.

EĞİTİM HABERLERİ

2024-GUY: Ön Başvuru Sonuçları açıklandı: 2024 Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı ne zaman?

2024-GUY: Ön Başvuru Sonuçları açıklandı: 2024 Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı ne zaman?

ÖSYM duyurdu: e-YÖKDİL 2024/2 (İngilizce-Sağlık Bilimleri): Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı

ÖSYM duyurdu: e-YÖKDİL 2024/2 (İngilizce-Sağlık Bilimleri): Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı

Eğitimcilere yönelik şiddet | Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Öngörülen cezalar yüzde 50 artırılmalı

Eğitimcilere yönelik şiddet | Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Öngörülen cezalar yüzde 50 artırılmalı

EKPSS kura başvuruları ne zaman bitecek?

EKPSS kura başvuruları ne zaman bitecek?

2024-ALES/2 ne zaman? ALES sınav ve başvuru tarihleri

2024-ALES/2 ne zaman? ALES sınav ve başvuru tarihleri

AUZEF  sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Gözler AUZEF bahar dönemi sınav sonuçlarında

AUZEF  sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Gözler AUZEF bahar dönemi sınav sonuçlarında

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...