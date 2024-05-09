Eğitimcilere yönelik şiddet | Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Öngörülen cezalar yüzde 50 artırılmalı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitimcilere yönelik hiçbir baskı ve şiddeti kabul etmeyeceklerini söyledi. Bakan Tekin, İbrahim Oktugan isimli öğretmenin, okuldan atılan bir öğrenci tarafından öldürülmesinin, şiddetin sona erdirilmesine yönelik çabaların ne kadar hayati olduğunu ortaya koyduğunu anlattı. Milli Eğitim Bakanı, eğitimcilere yönelik şiddete verilecek cezaların yüzde 50 oranında artırılması gerektiğini söyledi.

Eğitimcilere yönelik şiddet | Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Öngörülen cezalar yüzde 50 artırılmalı
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İstanbul’da bir öğrenci, okuldan atılmasından sorumlu tuttuğu öğretmen İbrahim Oktugan’ı silahla vurarak öldürdü. Iraklı Y.K, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Milli Bakanı Yusuf Tekin, bu olayın ardından bugün bakanlıkta eğitim sendikalarının başkanlarıyla bir araya geldi. Tekin, görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"ŞİDDET VE BASKIYI KABUL ETMEYECEĞİZ"

İbrahim Oktugan’ın öldürüldüğü saldırıyla ilgili olarak, “Bu acı olay, eğitim camiası olarak üzerinde sürekli düşündüğümüz ve derinlemesine mücadele ettiğimiz bir konu olan eğitim şiddetin kökünü çabamızın ne kadar hayati olduğunu bir kez daha gösterdi.” diyen Bakan Tekin, eğitimcilere yönelik hiçbir baskı ve şiddeti kabul etmeyeceklerini vurguladı.

"CEZALAR YÜZDE 50 ARTIRILMALI"

Bakan Tekin daha sonra Öğretmenlik Meslek Kanunu’na ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Milli Eğitim Bakanı, hazırlanan kanunla eğitimcilere yönelik şiddette, öngörülen cezaların yüzde 50 oranında artırılmasını isteyeceklerini anlattı.

Tekin, hazırlanan taslak kanun teklifinin önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne geleceğinin bilgisini verdi.

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