KPSS'de yeni takvim belli oldu

ÖSYM, 2022-KPSS ile ilgili yeni sınav takvimini açıkladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2022-KPSS Lisans Sınavı'nın Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının 18 Eylül'de, 2022-KPSS Alan Bilgisi oturumlarının ise 24-25 Eylül'de yapılacağını bildirdi.



ÖSYM'den yapılan açıklamada, 2022 Sınav Takvimi'nde güncelleme yapıldığı belirtildi.



Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:



"ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından, 2022-KPSS Lisans Sınavı'nın Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının 18 Eylül 2022'de, 2022-KPSS Alan Bilgisi oturumlarının 24-25 Eylül 2022'de, 2022-ÖABT'nin 2 Ekim 2022'de; 2 Ekim 2022'de yapılması planlanan 2022-KPSS Ön Lisans Sınavı'nın 9 Ekim 2022'de; 18 Eylül 2022'de yapılması planlanan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı'nın (2022-Kaymakamlık) 16 Ekim 2022'de tarihinde; 13 Kasım 2022'de yapılması planlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel Yarışma Sınavının (2022-MHUY) 18 Aralık 2022'de yapılmasına karar verilmiştir."



2022 ÖSYM Sınav Takvimi'nde yer alan diğer sınavların tarihlerinde herhangi bir değişiklik yapılmayacağı kaydedildi.

KPSS SORUŞTURMASI SÜRÜYOR



Usulsüzlük iddiaları nedeniyle iptal edilen Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) ilişkin soruşturma ise devam ediyor.



Devlet Denetleme Kurulu üyeleri, soruşturmanın 7. gününde ÖSYM'deki çalışmalarını sürdürdü.



Ankara Cumhuriyet Bassavcılığı ve Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde sınav usulsüzleri soruşturmalarında uzman savcı ve polislerin yer aldığı özel ekipler kuruldu.