KYK 3 aylık toplu ödeme başladı mı, ne zaman yapılacak? (2023-2024 KYK burs ödeme tarihleri)

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) 3 aylık toplu ödemelerin ne zaman yapılacağı, burs almaya hak kazanan öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Geçtiğimiz yıl Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından ekim, kasım ve aralık ayları için 3 aylık toplu ödeme yapılmıştı. Öğrenciler, bu yıl 3 aylık toplu ödeme yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Peki, 2023-2024 KYK 3 aylık toplu ödeme başladı mı, ne zaman yapılacak?

KYK 3 aylık toplu ödeme başladı mı, ne zaman yapılacak? (2023-2024 KYK burs ödeme tarihleri)

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başvuru sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, 3 aylık toplu ödemelerin yapılacağı tarih merak edilmeye başladı. Bakanlık tarafından yapılacak olan KYK 3 aylık toplu ödeme tarihleri, geriye dönük burslarını almak isteyen öğrencilerin gündeminde yer alıyor. İşte ayrıntılar.

KYK 3 AYLIK TOPLU ÖDEME NE ZAMAN YAPILACAK?

İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.

Geçtiğimiz yıl KYK burs sonuçlarının ardından, burs almaya hak kazanan öğrencilere, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 3 aylık toplu ödeme yapılmıştı.

2023-2024 yılı KYK 3 aylık toplu ödemeleriyle ilgili bakanlık tarafından henüz açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili açıklama gelir gelmez haberimizden öğrenebilirsiniz.

KYK 3 aylık toplu ödeme başladı mı, ne zaman yapılacak? (2023-2024 KYK burs ödeme tarihleri) - 1

KYK BURSU NE KADAR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 yılı kredi ve burs rakamlarını lisans öğrencileri için 2 bin, yüksek lisans için 4 bin, doktora öğrencileri için 6 bin liraya çıkardıklarını açıkladı.

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