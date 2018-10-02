KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak?

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuruları sona ermesinin ardından gözler burs ve kredi başvurularına çevrildi.

Kredi ve burs başvuruları tüm üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasını takiben alınacak.



Geçen sene 16 – 24 Ekim tarihleri arasında alınan burs ve kredi başvurularının yine aynı tarihlerde başlaması bekleniyor.



KYK yurtlarının aylık ücretleri, 168 lira ile 285 lira arasında değişiyor. KKTC yurtlarında bu rakam 300 lira olarak uygulanıyor. Süresi içerisinde ilk kayıt ücretini ödemeyen öğrencilerin yurt hakkı geçersiz sayılacak.

KYK YURT BAŞVURUSU AÇIKLAMASI



KYK’dan yapılan açıklamada, “Ek kontenjan, özel yetenek sınavı veya lisans tamamlama programıyla yerleşen, yatay/dikey geçiş yapan, lisansüstü (yüksek lisans/doktora eğitimi gören ara sınıf öğrencileri dâhil), yurt içi/yurt dışı eğitim programlarına katılan, 7143 sayılı Kanun kapsamında aftan yararlanarak yeniden öğrenime başlayan öğrenciler ile diğer öğrencilerin (diploma notu ile dikey geçiş yapan, GATA’dan elenen vb.) yurt başvuruları 3-10 Ekim 2018 tarihleri arasında http://yurtkur.gsb.gov.tr/ internet adresinden alınacaktır” denildi.



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