KYK burs ve yurt başvuruları ne zaman başlayacak?

Üniversite sınavının ardından pek çok öğrenci KYK yurt başvuruları ile ilgili ayrıntıları araştırmaya başladı. YKS sonuçları sonrası tercih yapacak adaylar, başvuru tarihleri ne zaman sorusuna yanıt arıyor. Peki, KYK yurt başvuruları ne zaman?

07.07.2021 - 11:11

KYK burs ve yurt başvuruları ne zaman başlayacak?

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Binlerce öğrenci 26 - 27 Haziran tarihinde üç oturumda gerçekleşen YKS sınavına katıldı. ÖSYM tarafından açıklanacak YKS sonuçları ardından KYK yurt başvuruları da başlayacak.

KYK YURT BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Kredi ve Yurtlar Kurumu, yurt başvurularına ilişkin başvuru tarihlerini henüz açıklamadı. 4 Ağustos günü açıklanması beklenen YKS sonuçlarının ardından YURTKUR tarafından başvuru takviminin paylaşılması bekleniyor. 

KYK BURS BAŞVURULARI

Yüz yüze eğitime geçilmesi beklenen yeni eğitim yılı öncesinde KYK burs başvuru tarihleri de henüz açıklanmadı. Ancak her yıl olduğu gibi eylül ayında burs başvurularının başlaması bekleniyor.

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