AUZEF sınav sonuçları: AUZEF vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AUZEF ara dönem vize sınavlarının başlaması ile şimdi de sınav sonuçları gündemde. AUZEF vize sınavları değerlendirilirken dört yanlış cevap, bir doğru cevabı götürecek. Ara sınav sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı %30, bitirme/telafi sınavının ise %70 olacak. İşte AUZEF vize sınav sonuçlarında son durum...



AUZEF VİZE OTURUMLARI HAKKINDA



Sınavlar, Cumartesi ve Pazar günleri sabah ve öğle olmak üzere toplam 3 oturumda gerçekleştirilecek.



Çoktan seçmeli sınavlarda aksi belirtilmediği sürece her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir.



AUZEF sabah oturumları 09.30'da, öğleden sonra oturumu ise saat 14.00'de başlayacak.



AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



İstanbul Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre AUZEF sınav sonuçları AKSİS üzerinden açıklanacak.



Öte yandan henüz sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli olmadı.



Sonuçların 10 gün içerisinde ilan edilmesi bekleniyor.



