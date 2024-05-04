TUS tercihleri ne zaman başlayacak? 2024 TUS/1 tercih kontenjanlarında son durum

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 17 Mart'ta düzenlenen, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ile 2024 Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı sonuçları açıklandı. Peki, TUS tercihleri ne zaman başlayacak?

TUS tercihleri ne zaman başlayacak? 2024 TUS/1 tercih kontenjanlarında son durum

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklanması ile şimdi tüm gözler tercih tarihleri ve ilan edilecek kontenjanlarda olacak. İşte, 2024 /1 tercihlerinde son durum...

TUS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) tercihleri için gözler 2024 yılı sınav takvimine çevrildi.

TUS tercihleri geçtiğimiz yıl haziran ayının başında başlamış ve tercih işlemleri 1 hafta sürmüştü.

2024 yılı TUS tercihleri için tarihler henüz açıklanmadı fakat tercih döneminin mayıs ayında başlaması bekleniyor.

Konuyla ilgili açıklama geldiğinden haberimizde yer vereceğiz.

TUS 1. DÖNEM KONTENJANLARI AÇIKLANDI MI?

TUS kontenjanları henüz açıklanmadı.

Kontenjanların tercih kılavuzunun yayınlanmasıyla beraber ÖSYM tarafından açıklanması bekleniyor.

EĞİTİM HABERLERİ

YDUS tercih sonuçları açıklandı (2023 ÖSYM YDUS/2 tercih sonuçları sorgulama ekranı)

YDUS tercih sonuçları açıklandı (2023 ÖSYM YDUS/2 tercih sonuçları sorgulama ekranı)

LGS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? 2024 MEB LGS sınav yerleri için tarih belli oldu

LGS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? 2024 MEB LGS sınav yerleri için tarih belli oldu

YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? Gözler ÖSYM'ye çevrildi (2024 AYT, TYT, YDT sınav yerleri)

YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? Gözler ÖSYM'ye çevrildi (2024 AYT, TYT, YDT sınav yerleri)

KPSS A grubu ve B grubu nedir? KPSS A ve B meslek grupları nelerdir?

KPSS A grubu ve B grubu nedir? KPSS A ve B meslek grupları nelerdir?

Yaz tatili için geri sayım: Okullar ne zaman kapanacak, kaç gün kaldı? (2024 MEB tatil takvimi)

Yaz tatili için geri sayım: Okullar ne zaman kapanacak, kaç gün kaldı? (2024 MEB tatil takvimi)

LGS'ye bir ay kaldı: "Mutlaka MEB'in kitaplarından konu tekrarı yapılmalı"

LGS'ye bir ay kaldı: "Mutlaka MEB'in kitaplarından konu tekrarı yapılmalı"

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...