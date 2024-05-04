TUS tercihleri ne zaman başlayacak? 2024 TUS/1 tercih kontenjanlarında son durum

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklanması ile şimdi tüm gözler tercih tarihleri ve ilan edilecek kontenjanlarda olacak. İşte, 2024 TUS/1 tercihlerinde son durum...



TUS TERCİHLERİ NE ZAMAN?



Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) tercihleri için gözler 2024 yılı ÖSYM sınav takvimine çevrildi.



TUS tercihleri geçtiğimiz yıl haziran ayının başında başlamış ve tercih işlemleri 1 hafta sürmüştü.



2024 yılı TUS tercihleri için tarihler henüz açıklanmadı fakat tercih döneminin mayıs ayında başlaması bekleniyor.



Konuyla ilgili açıklama geldiğinden haberimizde yer vereceğiz.



TUS 1. DÖNEM KONTENJANLARI AÇIKLANDI MI?



TUS kontenjanları henüz açıklanmadı.



Kontenjanların tercih kılavuzunun yayınlanmasıyla beraber ÖSYM tarafından açıklanması bekleniyor.