KYK yurtları hangi tarihlerde, kimlere ücretsiz olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası gençlere yurt müjdesi verdi.  Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtları yaz aylarında rezervasyonla 18-25 yaş arası gençlere ücretsiz olarak açılacak.

Haberler 28.06.2022 - 10:28

KYK yurtları hangi tarihlerde, kimlere ücretsiz olacak?

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Yaz aylarında öğrencilerin seyahat ederken konaklayabilmesi amacıyla öğrenci yurtları rezervasyonla 18-25 yaş arası gençlere açık olacak. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine sonrası yaptığı açıklamada, 

"81 ilimizin tamamında belirlenen yurtlarımız 15 Temmuz-1 Eylül tarihleri arasında 18-25 yaş arası evlatlarımızın ücretsiz konaklamalarına açık olacaktır. Rezervasyonla bu yurtlardaki konaklama imkanlarından faydalanacak gençlerimizin, ülkemizi rahatça gezmelerine, tanımalarına, yeni arkadaşlıklar kurmalarına imkan sağlayarak, kişisel ve sosyal gelişimlerine destek olmalarını hedefliyoruz" ifadelerine yer verdi. 

KYK YURDU BULUNAN  İL VE İLÇELERİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN 

KYK yurtlarında giysi dolabı, komidin, nevresim takımı, yastık, battaniye, yorgan vb. yurt malzemeleri bulunuyor. 

REZERVASYON NASIL YAPILIR? 

KYK yurtlarında yaz aylarında barınmak için yapılacak rezervasyonla ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığı önümüzdeki günlerde açıklama yapacak ve 81 şehirde belirlenen yurtları kamuoyuna açıklayacak.

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