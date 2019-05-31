Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav yarın yapılacak.

Yarın iki oturum olarak düzenlenecek sınavda, 8'inci sınıf öğretim programları esas alınacak. Sınav, iki bölüm halinde ve aynı gün uygulanacak. Sınavda çoktan seçmeli 90 soru sorulacak. Türkiye saatiyle birinci oturum 09.30, ikinci oturum ise 11.30'da başlayacak.



Öğrencilere birinci oturumda, 8'inci sınıf Türkçe, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil, ikinci oturumda ise matematik ve fen bilimlerinden sorular yöneltilecek. Sınavın birinci bölümü 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve 75 dakika süre verilecek. İkinci bölüm ise 40 soruluk sayısal alan testinden oluşacak ve 80 dakika sürecek.



2018 LGS'DE EN DÜŞÜK ORTALAMA MATEMATİK'TE

Türkiye genelinde bin 531 liseye merkezi sınavla öğrenci yerleştirilecek. Okulların toplam kontenjanı 139 bin 660 olarak açıklandı.



Öğrenciler sınava gelirken bandajı çıkarılmış şeffaf pet şişe içerisinde su getirebilecekler.



SINAVSIZ YEREL YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?



Sınavsız yerel yerleştirmede, 2018'de ortaokullarda bulunma kriteri bu yıl kaldırıldı. Sınavsız yerel yerleştirme, öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanının üstünlüğü ve okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı kriterlerine göre yapılacak. Üç kriterde eşitlik olması durumunda sırasıyla 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki yıl sonu başarı puanı üstünlüğüne bakılacak.

İSTANBUL'DA, LGS'YE GİRECEK ÖĞRENCİLERE ÜCRETSİZ TOPLU TAŞIMA



Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, İBB Meclisi'nde mayıs ayı oturumunda, AK Parti Grubunun LGS'ye girecek öğrenci ve sınavda görevli olanlara, toplu taşıma araçlarının ücretsiz hizmet vermesi teklifinin, meclis üyeleri tarafından oy birliğiyle kabul edildiği hatırlatıldı.



Buna göre yarın yapılacak LGS'ye girecek öğrencilere ve sınavda görevli personele, İBB bünyesindeki tüm toplu taşıma araçlarının ücretsiz hizmet vereceği vurgulanarak, bunun için öğrencilerin sınav giriş belgesini, görevli personellerin de görevli belgelerini göstermelerinin yeterli olacağı kaydedildi.



Açıklamada, İETT, Özel Halk Otobüsleri, Otobüs AŞ, Metrobüs, Şehir Hatları Vapurları, metro, hafif metro, tramvay, füniküler, teleferik, nostaljik tramvay ve tünelin ücretsiz hizmet vereceği ifade edilerek, sınava girecek öğrencilere başarı dileklerinde bulunuldu.

LGS'YE GİRECEK ÖĞRENCİLER NE YAPMALI? (UZMANLARDAN TAVSİYELER)