Liselere sınıf tekrarı geliyor | Milli Eğitim Bakanı açıkladı

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Liselere sınıf tekrarı geliyor, açık liseye geçiş zorlaşıyor.

Bu açıklamalar Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den geldi.

Medya kuruluşu temsilcileriyle bir araya gelen Milli Eğitim Bakanı, öğrenci affından sınıfta kalmaya önemli konulara değindi.

Sınıf tekrarının liselere geri geldiğini açıklayan Tekin'in devamsızlık konusuna ilişkin de, "Önümüzdeki yıl af veya benzeri beklenti içinde olmasınlar." sözleriyle öğrencilere uyarısı vardı.

Açık öğretim liserine geçiş yapan öğrencilerin sayıları son yıllarda arttı. Bu durumun 2 nedeni var. İlki, öğrencilerin üniversite sınavına daha rahat hazırlanacağını düşünmesi ikincisi ise çalışmak zorunda kalanlar.



"Örgün öğretimdeki gencin açık liseye geçmesi doğru değil." diyen Milli Eğitim Bakanı bu konuya ilişkin önlem alacaklarını söyledi.

Bakan Tekin'e özel okul ücretlerindeki artışlar da soruldu. Bakan, ücret belirlenmesinde enflasyon oranı temelli eski formüle dönüldüğünü belirterek yemek ve servis gibi kalemlerdeki fahiş artışların takipçisi olacaklarını vurguladı.