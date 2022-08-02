Liseyi dışarıdan bitiren Filiz'in YKS'deki başarısı yalan çıktı

Liseyi açıktan bitirdikten sonra YKS'de bin 671’inci olduğunu iddia eden Filiz Sert'in belgesi gerçek çıkmadı.

Filiz Sert’in, sınavdaki başarı iddiasının gerçek olmadığı yönündeki ihbar ÖSYM'deki bir yetkili tarafından açıklandı.

Filiz Sert'in 'başarısını' anlattığı röportajından kare.

FİLİZ BİNE DEĞİL, MİLYONA GİRMİŞ



Kendi gibi Manisalı olan Filiz Sert’in puanını incelediğini söyleyen görevli, ''Aldığı puanla ilk 2 milyonluk gruba girebilmiş'' dedi.



Filiz Sert'in 'başarısını' anlattığı röportajından kare.

''T.C NUMARAMI HATIRLAMIYORUM''



Ancak Filiz Sert, elindeki belgenin gerçek olduğunu söyledi. T.C kimlik numarasıyla sonucu ÖSYM’nin internet sitesinden kontrol etme teklifini ise “T.C numaramı hatırlamıyorum” diye geri çevirdi.

Sert, hiçbir destek almadan ve dershaneye gitmeden 3,5 ay boyunca çalıştığı üniversite sınavında Türkiye 1671'incisi olduğunu açıklamıştı.

Sert ayrıca, Hep savcı olmayı hayal ettiğini belirten Sert, ilk tercihinin Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden yana kullanacağını söylemişti.