MEB, 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı takvimini açıkladı
Milli Eğitim Bakanlığı, "2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı, 6 Eylül’de başlayacak, 1. dönem ara tatili 15-19 Kasım arasında, yarıyıl tatili 24 Ocak-4 Şubat arasında, 2. dönem ara tatili 11-15 Nisan arasında olacak ve karneler 17 Haziran 2022’de dağıtılacak" açıklamasında bulundu.
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