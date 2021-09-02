MEB, 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı takvimini açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı, "2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı, 6 Eylül’de başlayacak, 1. dönem ara tatili 15-19 Kasım arasında, yarıyıl tatili 24 Ocak-4 Şubat arasında, 2. dönem ara tatili 11-15 Nisan arasında olacak ve karneler 17 Haziran 2022’de dağıtılacak" açıklamasında bulundu.

02.09.2021 - 11:59

MEB, 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı takvimini açıkladı

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