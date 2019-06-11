MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, Bakan Selçuk'un yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığı'na yazılı bir soru önergesi vererek, bugüne kadar 'Mavi Balina', 'Momo' gibi gençlerin psikolojisini bozan ve intihara yönlendiren oyunlarla ilgili intihar sayısını, alınan önlemleri, verilen eğitim ve destekleri sordu.



Hürriyet gazetesinde yer alan haberde Bakan Selçuk özetle şu yanıtı verdi: “Bağımlılık ile mücadele kapsamında önleyici ve koruyucu bir çalışma olarak Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı, Bakanlığımız ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti arasında 3 Ocak 2014'te imzalanan uygulama protokolüyle başladı. Programla öğrencilere, velilere, öğretmenlere her türden bağımlılıkla mücadele konusunda koruyucu ve farkındalık geliştirici bilgilerin verilmesi öngörüldü.



31 BİN UYGULAYICI



Eğitimlerle sigara, alkol, uyuşturucu madde, teknoloji bağımlılığı ve sağlıklı yaşam alanlarında öğrenci, veli ve öğretmenleri bilgilendirerek gençlerde bağımlılığın gelişmesinin önüne geçilmesi hedeflendi. Programın etkin şekilde hedef kitleye ulaştırılması için Yeşilay Cemiyeti işbirliğiyle illerimizde 712 eğitici ve 31 bin 581 bağımlılıkla mücadele uygulayıcısı yetiştirildi.

