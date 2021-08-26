Milli Eğitim Bakan Özer'den öğretmenlere mazeret tayini açıklaması

Öğretmenlerin 2021 Yaz Tatili Mazeret Ataması kapsamında iller arası yer değişikliği gerçekleşti. Milli Eğitim Bakanı Özer, yaptığı paylaşımda "Öğretmenlerimiz, mazeretlerinin bulunduğu il milli eğitim müdürlüklerinin emrine atanacaklardır. Hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı 26.08.2021 - 10:12

Milli Eğitim Bakan Özer'den öğretmenlere mazeret tayini açıklaması

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bu yıl yaz tatili iller arası ataması kapsamında yer değişikliği gerçekleşmeyen öğretmenlerin tayinlerini mazeretlerinin bulunduğu il milli eğitim müdürlüklerine yapılacağını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından "Bakan Özer'den öğretmenlerimize mazeret tayini müjdesi" vurgusuyla yapılan paylaşımda, "2021 Yaz Tatili Mazeret Ataması kapsamında iller arası yer değişikliği gerçekleşmeyen öğretmenlerimiz, mazeretlerinin bulunduğu il milli eğitim müdürlüklerinin emrine atanacaklardır. Hayırlı olsun" ifadesi kullanıldı.

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