Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Sağlık önceliğimiz

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Selçuk, "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları" ve "Ziya Öğretmen Bizim Okulda" programları kapsamında, meslektaşları ve öğrencilerle çevrim içi ortamda buluşmayı sürdürüyor.



Türkiye'nin çeşitli illerinde görev yapan fizik öğretmenliği il zümre başkanları ve fizik öğretmenleriyle buluşup salgın döneminde uzaktan ve yüz yüze eğitimle ilgili deneyimlerini, görüş ve düşüncelerini paylaşan Bakan Selçuk, daha sonra Eskişehir Atatürk Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri ile buluştu.



Fizik öğretmenleri ile buluşmasında, salgın döneminde olağanüstü çaba gösteren meslektaşları sayesinde her bir öğrenciye rahatça ulaşabildiklerini vurgulayan Selçuk, "'Burası bizde' diyen her arkadaşımız, aslında çocuklarımızın bir emanet olduğu bilinciyle hareket ediyor ve ülkemizin eğitim ihtiyacı konusunda elinden geleni fazlasıyla yapıyor. Hepinize müteşekkirim." açıklamasında bulundu.



"SAĞLIK ÖNCELİĞİMİZ"



Karaman'da fizik öğretmeni Ahmet Yüzbaşıoğlu'nun kızının, "Okulları açın lütfen, çok sıkıldık evde." isteğini dile getirmesi üzerine Selçuk, şu yanıtı verdi:



"Ben de istiyorum okulların tamamıyla açılmasını ama emin olun, kontrollü devam etmek istediğimiz için, öğretmenlerimizin, sizlerin sağlığını düşündüğümüz için tedbirle, güvenle atıyoruz adımlarımızı. Sağlık önceliğimiz, koşullar izin verdikçe tüm evlatlarımızı yüz yüze eğitimde okullarına kavuşturmak isteriz. Her bir öğrencimize ulaşacağımız destekleme programımızı da çok yakında sizlerle paylaşacağız."



Ziya Öğretmen, Eskişehir Atatürk Güzel Sanatlar Lisesi'ne konuk oldu

Fizik öğretmenleri ile buluşmasının ardından "Ziya Öğretmen Bizim Okulda" programı ile Eskişehir Atatürk Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi'ne konuk olan Selçuk, öğrenci, öğretmen ve idarecilerle sohbet etti.



Öğrenciler, tutkuyla bağlı oldukları sanat dallarını mesleğe dönüştürmek için tercih ettikleri Güzel Sanatlar Liselerinde aldıkları eğitimi, öz geçmişlerini ve geleceğe dair hedeflerini Selçuk ile paylaştı.



"Ben öz geçmişleri çok seviyorum. Ama öz geleceğinize ne yazdığınızı çok önemsiyorum" ifadesini kullanan Selçuk, şunları kaydetti:



"İçinizdeki cevheri mücevhere dönüştürmek öğretmenlerimizin ve anne babaların desteğiyle oluyor. Siz yılmadan çalışırsanız bunun hakkını vermek de bizim sorumluluğumuz altında. Yeteneklerinizle tüm dünyaya sesinizi duyurmanız mümkün. Çıtanız bütün dünya."



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