Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıkladı: 20 bin öğretmen ataması yapılacak (Atama takvimi belli oldu)

SON DAKİKA HABERİ: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 20 bin öğretmen ataması yapılacağını açıkladı. Öğretmen atamalarında yüzde 50 KPSS puanı, yüzde 50 mülakat puanı belirleyici olacak. Öğretmen atamalarına ilişkin takvim de netleşti. Ön başvurular 20 Mayıs’tan itibaren alınacak, sözlü sınavlar ise 1 Temmuz itibarıyla yapılmaya başlanacak. Bu atama döneminde en fazla sınıf öğretmenliği branşı için atama yapılacak.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıkladı: 20 bin öğretmen ataması yapılacak (Atama takvimi belli oldu)

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Son dakika haberi: Milli Bakanı Yusuf Tekin, adaylarının beklediği açıklamayı yaptı.

Bakan Tekin, 20 bin öğretmen ataması yapılacağını açıkladı.

Bu atamalarda KPSS puanı yüzde 50, mülakat puanı yüzde 50 etkili olacak.

TAKVİMİ BELLİ OLDU

Milli Eğitim Bakanlığı, ön başvuruları 20 Mayıs’tan itibaren almaya başlayacak.

10 Haziran günü sözlü sınav merkezleri ilan edilecek. 1 Temmuz’dan itibaren de sözlü sınavlar yapılmaya başlanacak.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıkladı: 20 bin öğretmen ataması yapılacak (Atama takvimi belli oldu) - 1 Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin

EN ÇOK HANGİ BRANŞLARDA YAPILACAK?

Bakan Tekin’in açıklamasına göre en fazla sınıf öğretmenliği ataması yapılacak. Bu atama döneminde 3 bin 263 sınıf öğretmeni göreve başlayacak.

Sınıf öğretmenliğini, 2 bin 499 kadroyla özel öğretmenliği, bin 597 kadroyla rehberlik öğretmenliği, bin 594 kadroyla Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, 968 kadroyla İngilizce öğretmeni takip edecek.

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