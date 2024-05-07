Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıkladı: 20 bin öğretmen ataması yapılacak (Atama takvimi belli oldu)

ATAMA TAKVİMİ BELLİ OLDU Milli Eğitim Bakanlığı, ön başvuruları 20 Mayıs’tan itibaren almaya başlayacak. 10 Haziran günü sözlü sınav merkezleri ilan edilecek. 1 Temmuz’dan itibaren de sözlü sınavlar yapılmaya başlanacak.

EN ÇOK HANGİ BRANŞLARDA ATAMA YAPILACAK?



Bakan Tekin’in açıklamasına göre en fazla sınıf öğretmenliği ataması yapılacak. Bu atama döneminde 3 bin 263 sınıf öğretmeni göreve başlayacak.



Sınıf öğretmenliğini, 2 bin 499 kadroyla özel eğitim öğretmenliği, bin 597 kadroyla rehberlik öğretmenliği, bin 594 kadroyla Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, 968 kadroyla İngilizce öğretmeni takip edecek.