Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıkladı: 20 bin öğretmen ataması yapılacak (Atama takvimi belli oldu)

Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen adaylarının beklediği açıklamayı yaptı.
Bakan Tekin, 20 bin öğretmen ataması yapılacağını açıkladı.
Bu atamalarda KPSS puanı yüzde 50, mülakat puanı yüzde 50 etkili olacak.
ATAMA TAKVİMİ BELLİ OLDU
Milli Eğitim Bakanlığı, ön başvuruları 20 Mayıs’tan itibaren almaya başlayacak.
10 Haziran günü sözlü sınav merkezleri ilan edilecek. 1 Temmuz’dan itibaren de sözlü sınavlar yapılmaya başlanacak.
EN ÇOK HANGİ BRANŞLARDA ATAMA YAPILACAK?
Bakan Tekin’in açıklamasına göre en fazla sınıf öğretmenliği ataması yapılacak. Bu atama döneminde 3 bin 263 sınıf öğretmeni göreve başlayacak.
Sınıf öğretmenliğini, 2 bin 499 kadroyla özel eğitim öğretmenliği, bin 597 kadroyla rehberlik öğretmenliği, bin 594 kadroyla Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, 968 kadroyla İngilizce öğretmeni takip edecek.
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