MSÜ tercihleri ne zaman açıklanacak 2020? (MSÜ sınav sonucu sorgulama ekranı)

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından düzenlenen Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercihleri 26 Haziran'da son erdi. MSÜ sonuçları, 7 Temmuz'da https://sonuc.osym.gov.tr  üzerinden erişime açılacak.

ntv.com.tr 29.06.2020 - 09:09

MSÜ tercihleri ne zaman açıklanacak 2020? (MSÜ sınav sonucu sorgulama ekranı)

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Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2020-MSÜ) 14 Haziran'da gerçekleşti.

Sınavdan sonrası adaylara tercih yapmaları için verilen süre 26 Haziran'da doldu.

Verilen süre içinde tercih yapmayan adayların ikinci aşamaya çağırılmayacağı da belirtilmişti.

MSÜ 2020 sınav sonuçları ise 7 Temmuz'da açıklanacak.

MSÜ SINAV SONUCU SORGULAMA

ÖSYM'nin yayınladığı sınav takvimine göre MSÜ sınav sonuçları 7 Temmuz 2020'de açıklanacak. 

Adaylar sınav sonuçlarını; T.C Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. 

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