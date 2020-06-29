MSÜ tercihleri ne zaman açıklanacak 2020? (MSÜ sınav sonucu sorgulama ekranı)

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2020-MSÜ) 14 Haziran'da gerçekleşti.

Sınavdan sonrası adaylara tercih yapmaları için verilen süre 26 Haziran'da doldu.



Verilen süre içinde tercih yapmayan adayların ikinci aşamaya çağırılmayacağı da belirtilmişti.

MSÜ 2020 sınav sonuçları ise 7 Temmuz'da açıklanacak.

MSÜ SINAV SONUCU SORGULAMA

ÖSYM'nin yayınladığı sınav takvimine göre MSÜ sınav sonuçları 7 Temmuz 2020'de açıklanacak.

Adaylar sınav sonuçlarını; T.C Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

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