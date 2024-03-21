imsakiye

MSÜ tercihleri ne zaman yapılacak, kılavuz yayımlandı mı? (2024 MSB MSÜ tercih takvimi)

Milli Savunma Üniversitesi (2024-MSÜ) tercihlerinin başlayacağı tarih, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından sorgulanmaya başladı. 2024 MSÜ sonuçlarına göre başarılı olan adaylar MSÜ tercih kılavuzuna göre işlemlerini gerçekleştirebilecek. Peki, 2024 MSÜ tercihleri ne zaman yapılacak, kılavuz yayımlandı mı?

MSÜ tercihleri ne zaman yapılacak, kılavuz yayımlandı mı? (2024 MSB MSÜ tercih takvimi)

2024 kılavuzu için tarih araştırmaları başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi () tarafından 21 Mart'ta açıklanan MSÜ sonuçları sonrasında gözler MSÜ tercihlerine çevrildi. Askeri öğrenci olarak hayatına devam etmek isteyen adaylar, 'nin personel temin ekranı üzerinden tercihlerini yapabilecek. Peki, MSÜ tercihleri ne zaman, kılavuz yayımlandı mı?

2024 MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Üniversitesi (2024-MSÜ) sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tüm gözler MSÜ tercih tarihlerine çevrildi.

Buna göre; 21 Mart'ta açıklanan MSÜ sınav sonuçlarının ardından tercih işlemlerinin önümüzdeki hafta içerisinde başlaması bekleniyor.

MSÜ tercihleri ne zaman yapılacak, kılavuz yayımlandı mı? (2024 MSB MSÜ tercih takvimi) - 1

TERCİHLER NASIL YAPILACAK?

2024-MSÜ'ye katılan öğrenci adayları, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini Milli Savunma Bakanlığının belirleyeceği tarihler arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden yapabilecek.

Belirtilen süre içerisinde internet sitesi üzerinden tercihini yapmayan adaylar, 2’nci seçim aşamalarına çağrılmayacak.

MSÜ sınav sonuçları açıklandı (2024 ÖSYM MSÜ sınav sonuçları sorgulama ekranı)

MSÜ sınav sonuçları açıklandı (2024 ÖSYM MSÜ sınav sonuçları sorgulama ekranı)

Haberi Görüntüle

EĞİTİM HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...