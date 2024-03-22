MSÜ tercih tarihleri belli oldu mu, tercihler ne zaman başlayacak? (Gözler 2024 MSB MSÜ tercih kılavuzu ve takviminde)

2024 MSÜ tercih kılavuzu için tarih araştırmaları başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 21 Mart'ta açıklanan MSÜ sonuçları sonrasında gözler MSÜ tercihlerine çevrildi. Askeri öğrenci olarak eğitim hayatına devam etmek isteyen adaylar, MSB'nin personel temin ekranı üzerinden tercihlerini yapabilecek. Peki, MSÜ tercihleri ne zaman, kılavuz yayımlandı mı?



2024 MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN?



Milli Savunma Üniversitesi (2024-MSÜ) sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tüm gözler MSÜ tercih tarihlerine çevrildi.



Buna göre; 21 Mart'ta açıklanan MSÜ sınav sonuçlarının ardından tercih işlemlerinin önümüzdeki hafta içerisinde başlaması bekleniyor.



TERCİHLER NASIL YAPILACAK?



2024-MSÜ'ye katılan öğrenci adayları, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini Milli Savunma Bakanlığının belirleyeceği tarihler arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden yapabilecek.



Belirtilen süre içerisinde internet sitesi üzerinden tercihini yapmayan adaylar, 2’nci seçim aşamalarına çağrılmayacak. MSÜ sınav sonuçları açıklandı (2024 ÖSYM MSÜ sınav sonuçları sorgulama ekranı) Haberi Görüntüle