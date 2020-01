Nobel Tıp Ödülü kazanan Ratcliffe öğrencilerle

Kültür Koleji ve Kültür2000 Kolejinin, evrensel ve çağdaş değerler doğrultusunda izlediği eğitim programı kapsamında uluslararası organizasyonlar, yarışmalar ve projeleri öğrencilerin “dünya vatandaşı” gençler olarak yetişmesinde büyük bir yer tutuyor.

Bu kapsamda her yıl dikkatle izlenen evrensel bir etkinlik olan NOBEL Ödülleri de ayrı bir yere sahip. Her yıl olduğu gibi Kültür Koleji ve Kültür2000 Kolejinin ortaokul ve lise öğrencileri, NOBEL Ödülleri'ne layık görülen bilim insanları ile iletişime geçtiler ve NOBEL haftası etkinliklerini yerinde izlemek üzere İsveç’e gitti.



Kültür Koleji Fen Lisesi Müdürü Selin Tataroğlu başkanlığında Stockholm’e giden öğrenciler, merak duygularını beslemek ve bilim teknoloji konusunda farkındalık kazanmak amacıyla 4 gün boyunca NOBEL haftası kapsamında düzenlenen etkinliklere katıldı.



Nobel ödülü kazananların dünyanın önde gelen bilim insanlarıyla bir araya geldiği ve dinleyenlerin çevrimiçi olarak katılabildiği söyleşiler bu yıl “Bilinmeyene Doğru” / “Into the Unkonown” temasıyla yapıldı, 2019 Nobel Week Dialoque etkinlikleri Stockholm’deki Nobel Müzesinde takip edildi.



Kültür Koleji ve Kültür2000 Koleji öğrencileri de, 2019 NOBEL Tıp Ödülü'ne layık görülen Prof. Dr. Sir Peter J. Ratcliffe ile bir araya geldi.



Kültür Koleji ve Kültür2000 Koleji öğrencileri 2017 Nobel Ödüllerine layık görülen bilim insanları ile iletişime geçerek, İnovasyon Kültürü dergisi Aralık için röportaj yapmışlar ve ardından da İsveç Kraliyet Ailesinin davetlisi olarak törene katılan tek Türk okulu olmuşlardı. İnovasyon Kültürü dergisiniı inceleyen ve 2017 Nobel Ödüllü Joacchim Frank ve Barry Barish ile yapılan röportajları dikkatle okuyan Prof. Dr. Sir Peter J. Ratcliffe öğrencileri tebrik etti.