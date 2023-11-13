Öğrenim kredisi nedir? Öğrenim kredisinden kimler yararlanabilir, hangi durumlarda kesilir?

Öğrenim kredisi, yükseköğrenim gören öğrencileri maddi yönden desteklemek amacıyla devam ettikleri yükseköğretim kurumlarının normal öğrenim süresince verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paradır.
ÖĞRENİM KREDİSİNDEN KİMLER YARARLANABİLİR?
- Ön lisans öğrencileri
- Lisans öğrencileri
- Ön lisans mezunu olup lisans eğitimi veren okullara ara vermeden
- Dikey Geçiş Sınavı ile kayıt yaptıran öğrenciler
- Hazırlık sınıfında okuyanlar dışındaki lisansüstü öğrenim gören
- Öğrenciler
- Vakıf üniversitesi öğrencileri
- İkinci öğretim öğrencileri
KREDİ HANGİ DURUMLARDA KESİLİR?
Kayıt dondurma, öğretim kurumundan izin alma, ayrılma, çıkarılma veya geçici olarak uzaklaştırılma,
Kredi almaktan vazgeçme,
Öğretim kurumunun kapatılması,
Öğretim Kurumuna kayıt yenilememe,
Bakanlık yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alma,
Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin kredisi kesilmektedir.
Kurumumuzdan burs/ öğrenim kredisi alan tüm öğrencilerin, öğrenim durumundaki her türlü değişikliği (öğretim kurumundan ayrılma, çıkarılma, öğretim kurumu değişikliği vb.) bir ay içerisinde Genel Müdürlüğümüze bildirmesi gerekmektedir.
- Etiketler :
- Haberler -
- Burs
- Kredi
- Gençlik Ve Spor Bakanlığı