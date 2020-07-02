Okul kayıtları ne zaman başlıyor? (2020-2021 okul kayıtları)

Corona virüs salgını nedeniyle okullarda Mart ayın uzaktan eğitim sistemine geçilmişti. Hem veliler hem de öğrenciler, okulların ne zaman başlayacağını merak ediyor. Okula başlama yaşı gelen çocuklar için okul kayıtları ne zaman yaptırılacak?

ntv.com.tr 02.07.2020 - 15:30

Okul kayıtları ne zaman başlıyor? (2020-2021 okul kayıtları)

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Yeni eğitim öğretim döneminde okula başlayacak olan öğrencilerin ve velilerin okula kayıt tarihleri gündeminde.

Corona virüs salgınıyla mücadele kapsamında önlem olarak, okullar Mart ayından itibaren uzaktan eğitime geçmişti. 

Peki, yeni dönemde de uzaktan eğitime devam edilecek mi? Okula kayıt tarihleri ne zaman?

2020-2021 OKULA KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) okul kayıtları ve yeni dönemle ilgili henüz bir açıklamada bulunmadı. Okula kayıtlarının ne zaman başlayacağını MEB'in açıklaması bekleniyor.

OKUL KAYITLARI NASIL YAPILACAK?

2020-2021 eğitim-öğretim yılında bütün resmi okullarda eğitim görecek olan okul öncesi, 1'inci ve 5'inci sınıf öğrencilerin kayıtları ikametgah bilgileri esas alınarak e-Okul sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.

Veliler, Millî Eğitim Bakanlığının http://e-okul.meb.gov.tr internet adresinde çocuklarının T.C. kimlik numaralarını yazarak, yerleştirildiği okulu öğrenebilecekler.

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