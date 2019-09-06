İçişleri Bakanlığı’nın okul servis araçlarına yönelik yeni talimatına uygun olarak Turkcell'in Araç İçi Kamera kampanyasıyla öğrenci ve şoför güvenliği için önlemler alınabiliyor. Bunun yanı sıra okul servis şirketleri Rahat Takip kampanyasıyla da araçların konumuna ve kullanım özelliklerine ulaşabiliyor. Turkcell’in bu teknolojik çözümleri sayesinde okul servis şirketleri; araçlarının konumu, kullanım özellikleri ve araç içi kamera kayıtlarına erişerek güvenli bir trafik ortamı sağlanması için gerekli önlemleri alabiliyor. Böylece hem şoförlerin hem de öğrencilerin güvenliği sağlanarak daha huzurlu bir yolculuk deneyimi sağlanıyor.



"VELİLERİN İÇİ RAHAT EDECEK"

Ceyhun Özata

Konuyla ilgili değerlendirmesinde Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata şunları kaydetti: “Yeni nesil ürün ve servislerimizle kurumsal müşterilerimizin operasyonel verimliliklerini artırmaya yönelik uçtan uca çözümler sunuyoruz. Dijitalleşmenin hayatımızın her alanını dönüştürmeye ve kolaylaştırmaya başladığı günümüzde, yolculuk deneyimi de farklı bir boyuta taşınıyor. Yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala dijital yolculuk deneyimini şimdi okul servis araçlarına taşıyoruz. Bu alanda sunduğumuz yenilikçi çözümlerle öğrencilerimiz artık daha güvenli yolculuk yapabilecek. Böylece biz velilerin de içi rahat edecek. Bu vesileyle tüm öğrencilerimize başarılı bir eğitim ve öğretim yılı diliyoruz.”



36 AY TAKSİTLİ KAMPANYA

“Rahat Takip Kampanyası” ile Turkcell, araç takip sistemlerini uygun koşullarla kurumsal müşterilerine sunarken; 36 aya kadar taksit seçenekleriyle ödeme kolaylığı sağlıyor. Şirketler araç takip sistemlerini kullanırken aynı zamanda ileri sürüş teknikleri eğitimi, kasko sigortası indirimi gibi avantajları elde edebiliyorlar.



“Araç İçi Kamera Kampanyası” ise İçişleri Bakanlığı’nın trafik tedbirlerine yönelik talimatlarına uygun olarak geriye dönük 30 günlük kayıt ve panik butonu özelliği ile müşterilere sunuluyor. Şirketler 36 aya varan taksit avantajlarıyla bu hizmetin de sahibi oluyor.

SERVİS ŞOFÖRLERİNE UYARILAR