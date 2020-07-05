Okullar ne zaman açılacak? (MEB 2020 eğitim-öğretim takvimi)

Anadolu Ajansı 05.07.2020 - 12:07
2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı takvimi belli oldu.
Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürü Cengiz Mete, "Şartlar uygun olursa Bilim Kurulu'nun görüşleri dikkate alınarak" okulları 31 Ağustos'ta açmayı planladıklarını söyledi.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın 81 ile gönderdiği genelgeye göre, okullar kapılarını 31 Ağustos'ta telafi eğitimiyle açacak.
Mete, birinci dönemin ilk 3 haftasını telafi eğitimi olarak planlandığını söyledi.
BİRİNCİ DÖNEM
Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım tarihlerinde yapılacak. Öğrenciler, 25 Ocak-5 Şubat 2021 tarihlerinde yarıyıl tatili yapılacak.
İKİNCİ DÖNEM
İkinci dönemin ara tatili ise 12-16 Nisan tarihlerinde yapılacak. Eğitim öğretim yılı 18 Haziran 2021'de sona erecek.
ÖZEL OKULLARDA EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın telafi eğitimine ilişkin yayımladığı genelgeye göre, özel okullar istedikleri takdirde 15 Ağustos itibariyle, 3 haftadan az olmamak koşuluyla telafi eğitimine başlayabilecek.
VİDEO: EĞİTİMDE YENİ MODEL