Okullar ne zaman kapanacak, karneler ne zaman verilecek? (Yaz tatili ne zaman başlıyor?)

Okullarda ikinci ara tatilin sona ermesinin ardından milyonlarca öğrenci yaz tatilinin ne zaman başlayacağını merak ediyor. İkinci döneme 7 Şubat’ta başlayan öğrenciler için 2021-2022 eğitim öğretim yılı 17 Haziran Cuma günü sona erecek.

Haberler - ntv.com.tr 31.05.2022 - 10:49

Okullar ne zaman kapanacak, karneler ne zaman verilecek? (Yaz tatili ne zaman başlıyor?)

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Öğrenciler yaz tatili için geri sayıma başladı.

2022 YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

Milli Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan eğitim takvimine göre, 7 Şubat 2022 Pazartesi günü başlayan ikinci dönem, 17 Haziran 2022 Cuma günü son bulacak.

2021-2022 eğitim yılı 17 Haziran günü bitmiş olacak.

2021-2022 EĞİTİM YILI TAKVİMİ

İlk ders zili 6 Eylül'de çaldı. Ardından 1'inci dönem ara tatili 15-19 Kasım, yarıyıl tatili 24 Ocak-4 Şubat, 2'nci dönem ara tatili ise 11-15 Nisan tarihleri arasında yapıldı. Karneler de 17 Haziran 2022'de dağıtılacak.

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