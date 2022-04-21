E-okul VBS girişi ile devamsızlık ve not görüntüleme ekranı (E-Okul VBS giriş nasıl yapılır?)

Haberler - ntv.com.tr 21.04.2022 - 12:34 | Son Güncelleme : 21.04.2022 - 13:24
e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS), öğrencilerin ve velilerin sıklıkla araştırdığı konular arasında yer alıyor.
Öğrenciler, sistemdeki bilgilerine T.C kimlik no ve okul numaraları ile kolayca erişim sağlayabiliyorlar.
E-OKUL VBS GİRİŞİ NASIL YAPILIR?
e-Okul VBS sistemine giriş yapmak için ilk olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan “https://eokul.meb.gov.tr/” adresine giriş yapmak ve sağ tarafa “Veli Bilgilendirme Sistemi” başlığı altındaki istenen bilgileri doldurmak gerekiyor.
İkinci aşamada ise öğrencinin kimlik bilgileri ve okul bilgileri soruluyor. Öğrencinin nüfusa kayıtlı olduğu il/ilçe bilgisi, öğrencinin doğum tarihi, öğrencinin okuduğu şube ve öğrenci fotoğrafı isteniyor. Bu bilgiler de doğru girildiğinde sistem açılır.
E-OKUL BİLGİLENDİRME SİSTEMİNDE NELER VAR?
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