E-okul VBS girişi ile devamsızlık ve not görüntüleme ekranı (E-Okul VBS giriş nasıl yapılır?)

e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS), öğrencilerin ve velilerin sıklıkla araştırdığı konular arasında yer alıyor.

Öğrenciler, sistemdeki bilgilerine T.C kimlik no ve okul numaraları ile kolayca erişim sağlayabiliyorlar.



E-OKUL VBS GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

e-Okul VBS sistemine giriş yapmak için ilk olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan “https://eokul.meb.gov.tr/” adresine giriş yapmak ve sağ tarafa “Veli Bilgilendirme Sistemi” başlığı altındaki istenen bilgileri doldurmak gerekiyor.

İkinci aşamada ise öğrencinin kimlik bilgileri ve okul bilgileri soruluyor. Öğrencinin nüfusa kayıtlı olduğu il/ilçe bilgisi, öğrencinin doğum tarihi, öğrencinin okuduğu şube ve öğrenci fotoğrafı isteniyor. Bu bilgiler de doğru girildiğinde sistem açılır.



E-OKUL BİLGİLENDİRME SİSTEMİNDE NELER VAR?



Devamsızlık durumları



Yazılı notları



Karne notları



Aldığı belgeler



Yılsonu notları

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