E-okul VBS girişi ile devamsızlık ve not görüntüleme ekranı (E-Okul VBS giriş nasıl yapılır?)

2021-2022 eğitim öğretim yılında ara tatilin sona ermesiyle birlikte öğrenciler e-Okul VBS üzerinden kolaylıkla devamsızlık, ders programı ve sınav notları gibi bilgilere ulaşabiliyorlar. Peki, e-Okul VBS giriş nasıl yapılır? e-Okul VBS ile sınav notları ve devamsızlık bilgileri nasıl görüntülenir?

Haberler - ntv.com.tr 21.04.2022 - 12:34 | Son Güncelleme : 21.04.2022 - 13:24

E-okul VBS girişi ile devamsızlık ve not görüntüleme ekranı (E-Okul VBS giriş nasıl yapılır?)

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e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS), öğrencilerin ve velilerin sıklıkla araştırdığı konular arasında yer alıyor.

Öğrenciler, sistemdeki bilgilerine T.C kimlik no ve okul numaraları ile kolayca erişim sağlayabiliyorlar.

E-OKUL VBS GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

e-Okul VBS sistemine giriş yapmak için ilk olarak Milli Bakanlığı tarafından hazırlanan “https://eokul.meb.gov.tr/” adresine giriş yapmak ve sağ tarafa “Veli Bilgilendirme Sistemi” başlığı altındaki istenen bilgileri doldurmak gerekiyor.

İkinci aşamada ise öğrencinin kimlik bilgileri ve okul bilgileri soruluyor. Öğrencinin nüfusa kayıtlı olduğu il/ilçe bilgisi, öğrencinin doğum tarihi, öğrencinin okuduğu şube ve öğrenci fotoğrafı isteniyor. Bu bilgiler de doğru girildiğinde sistem açılır.

E-OKUL BİLGİLENDİRME SİSTEMİNDE NELER VAR?

Devamsızlık durumları

Yazılı notları

Karne notları

Aldığı belgeler

Yılsonu notları

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