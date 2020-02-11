OSB'ye devredilen lisenin öğrencileri mezun olmadan iş sahibi olacak

Antalya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Ali Bahar, talepleri üzerine kendilerine devri kabul edilen Antalya OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin teknik kolej statüsünde faaliyetlerine devam edeceğini, öğrencilerin ikinci sınıftan itibaren asgari ücretin üzerinde bir maaşla fabrikalarda çalışmaya başlayacağını söyledi.



Bahar, OSB binasında düzenlediği basın toplantısında, örnek bir okul gelişim modeli ortaya koymak için Antalya OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin, Antalya OSB tüzel kişiliğine devredilmesi talebinde bulunulduğunu belirtti.



Taleplerinin Milli Eğitim Bakanlığınca uygun bulunduğunu aktaran Bahar, okulun 2019-2020 eğitim öğretim dönemi sonunda Antalya OSB'ye devredilmesinin kararlaştırıldığını dile getirdi.



"OKULDA BÜYÜK BİR DÖNÜŞÜM YAŞANACAK"



Lisenin, 2020-2021 eğitim öğretim dönemi itibarıyla özel teknik kolej statüsünde eğitim faaliyetlerine devam edeceğini dile getiren Bahar, "Okulda büyük bir dönüşüm yaşanacak. Mevcut derslik ve atölyeler son teknoloji cihazlarla donatılarak öğrencilere günün ve geleceğin ihtiyaçlarına uygun mesleki eğitim verilecek." dedi.



Okula ilk yıl 320 öğrenci kabul edileceğini söyleyen Bahar, tüm öğrencilerin ücretsiz eğitim göreceğini bildirdi.



Yemek, servis ve atölye kıyafetlerinin de ücretsiz sağlanacağı okulun dördüncü yılında toplam kapasitenin 1280 öğrenciye ulaşmasının hedeflendiğini belirten Bahar, şunları kaydetti:



"Anadolu meslek ve teknik programların uygulanacağı okulda, meslek programı kapsamında 3 alan ve 6 dalda, teknik program kapsamında ise 2 alan ve 2 dalda eğitim verilecek. Öğrencilerimiz, ikinci sınıftan itibaren asgari ücretin üzerinde bir maaşla fabrikalarda çalışmaya başlayacak. Toplamda 10 milyon liralık bir yatırımla bilim ve eğitim havzası oluşturmaya çalışıyoruz. Bir tarafta iş arayanlar, bir tarafta ise işçi bulamayanlar var. Bu okulumuzda ihtiyaç duyulan nitelikli elemanlar yetiştireceğiz."



Ekonomi gündemini de değerlendiren Bahar, sanayici açısından ufukta bir sorun görünmediğini söyledi.

