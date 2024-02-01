ÖSYM Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı: Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı

ÖSYM DUYURUSU

ÖSYM yayımladığı duyuruda; "11 Şubat 2024 tarihinde uygulanacak olan ÖSYM Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı’na başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.



Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 1 Şubat 2024 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.



DİKKAT!



11 Şubat 2024 tarihinde uygulanacak olan ÖSYM Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı’nda adaylar, saat 14.00’ten sonra sınav binalarına alınmayacaktır.



Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verdi.