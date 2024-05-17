Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (2024 TR-YÖS/1) saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek?

Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (2024 TR-YÖS/1) için geri sayım sürüyor. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 2024 TR YÖS/1 yurt içinde 17 ilde, yurt dışında Lefkoşa dahil 33 ülke olmak üzere 60 sınav merkezinde uygulanacak.



Türkçe, Almanca, İngilizce, Fransızca, Rusça ve Arapça olarak yapılacak sınava 23 bin 999 aday katılacak. Sayısal Yetenek Testi'nden 40, Temel Matematik Testi'nden 40 olmak üzere 80 sorunun sorulacağı sınavda, yurt içi ve yurt dışında emniyet görevlisi dahil 3 bin 793 kişi görev yapacak.



Sınav sonucu 14 Haziran'da açıklanacak ve bu tarihten itibaren sınavın geçerlilik süresi 2 yıl olacak.