Öğretmenlerin iller arası (il dışı) isteğe bağlı yer değişikliği başvuruları ne zaman alınacak? Yer değiştirme takvimi

2024 yılı Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarına yönetici görevlendirmesi ile öğretmenlerin yer değiştirme takvimi açıklandı. Takvime göre, öğretmenlerin iller arası (il dışı) isteğe bağlı yer değişikliği başvuruları önümüzdeki ay itibariyle alınacak.

İLLER ARASI İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINACAK?

Buna göre öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değişikliği de 3-9 Haziran tarihleri arasında yapılacak. Başvurular mebbis.meb.gov.tr veya personel.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacak



Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değişikliği ise 1-16 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.