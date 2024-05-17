Öğretmenlerin iller arası (il dışı) isteğe bağlı yer değişikliği başvuruları ne zaman alınacak? Yer değiştirme takvimi

Öğretmenlerin iller arası (il dışı) isteğe bağlı yer değişikliği başvuruları haziran ayında alınacak. Belirlenen tarihleri kaçırmak istemeyen öğretmenler, 2024 takvimini inceliyor. Peki, öğretmenlerin iller arası (il dışı) isteğe bağlı yer değişikliği başvuruları ne zaman alınacak?

Öğretmenlerin iller arası (il dışı) isteğe bağlı yer değişikliği başvuruları ne zaman alınacak? Yer değiştirme takvimi

2024 yılı Millî Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarına yönetici görevlendirmesi ile öğretmenlerin yer değiştirme takvimi açıklandı. Takvime göre, öğretmenlerin iller arası (il dışı) isteğe bağlı yer değişikliği başvuruları önümüzdeki ay itibariyle alınacak. 

Öğretmenlerin iller arası (il dışı) isteğe bağlı yer değişikliği başvuruları ne zaman alınacak? Yer değiştirme takvimi - 1

İLLER ARASI İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINACAK?

Buna göre öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değişikliği de 3-9 Haziran tarihleri arasında yapılacak. Başvurular mebbis..gov.tr veya personel.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacak

Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değişikliği ise 1-16 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 

EĞİTİM HABERLERİ

Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (2024 TR-YÖS/1) yarın yapılacak

Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (2024 TR-YÖS/1) yarın yapılacak

Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (2024 TR-YÖS/1) saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek?

Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (2024 TR-YÖS/1) saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek?

DGS başvuruları için son gün yaklaşıyor: DGS 2024 ne zaman yapılacak?

DGS başvuruları için son gün yaklaşıyor: DGS 2024 ne zaman yapılacak?

Bu hafta sonu hangi sınavlar var? İşte 18-19 Mayıs ÖSYM sınav takvimi

Bu hafta sonu hangi sınavlar var? İşte 18-19 Mayıs ÖSYM sınav takvimi

Açık Lise 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak? AÖL 2024 sınav takvimi

Açık Lise 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak? AÖL 2024 sınav takvimi

e-YÖKDİL sınav yerleri açıklandı: e-YÖKDİL 2024/3 (İngilizce-Fen Bilimleri) sınav giriş belgesi sorgulama

e-YÖKDİL sınav yerleri açıklandı: e-YÖKDİL 2024/3 (İngilizce-Fen Bilimleri) sınav giriş belgesi sorgulama

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...