2018-Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2'nci dönem, 2018-Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (STS Tıp Doktorluğu) 2'nci dönem ve 2018-Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı'na (2018-Sayıştay Eleme) 39 binin üzerinde aday katıldı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) yetkililerinden edinilen bilgiye göre, 12 Ağustos'ta uygulanan 2018-TUS ve 2018-STS Tıp Doktorluğu 2'nci dönem ile 2018-Sayıştay Eleme sınavlarına 39 bin 26 kişi başvurdu.
Geçen hafta sonu tamamlanan sınav oturumlarında toplam 5 bin 468 görevli hazır bulundu.
Sınavlar, 17 il merkezinde 142 bina ve bin 889 salonda sorunsuz şekilde gerçekleştirildi.
ÖSYM'nin hafta sonu yaptığı sınavlara 39 bin aday katıldı
Anadolu AjansıEğitim
17 il merkezinde 142 bina ve bin 889 salonda sorunsuz gerçekleştirilen sınavda 39 bin aday ter döktü, 5 bin 468 görevli hazır bulundu.
2018-Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2'nci dönem, 2018-Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (STS Tıp Doktorluğu) 2'nci dönem ve 2018-Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı'na (2018-Sayıştay Eleme) 39 binin üzerinde aday katıldı.