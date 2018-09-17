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Özel okul teşvik sonuçları açıklandı.
Sonuçlara, "http://basvurular.meb.gov.tr/bsv2_4/ookeod/" adresi üzerinden erişilebiliyor.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında okul öncesinden liseye her kademeden toplam 75 bin öğrenciye eğitim ve öğretim desteği verecek.
Öğrencilerin teşvikleri, kasım, şubat ve haziran olmak üzere 3 dönemde okullara ödenecek.
Teşvik için kaydını yaptırmayan öğrencilerden doğan boşluklara ise ek yerleştirme yapılacak. Özel okul teşviklerinde ek yerleştirme dönemi 24 Eylül'de başlayacak.