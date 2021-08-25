Selden zarar gören öğrenci ve öğretmenlere 10 bin tablet

Milli Eğitim Bakanlığı ile Turkcell, yangın ve sel bölgelerinde bulunan öğrenci ve öğretmenler için yeni bir projeyi hayata geçirdi.



Afetlerden zarar gören bölgelerdeki okullarda eğitim gören öğrenci ve öğretmenlere 10 bin adet tablet dağıtılacak.

Tabletler, orman yangınlarında zarar gören Adana, Antalya, Mersin, Osmaniye ve Muğla illerinde genel hayata etkili afet bölgesi ilan edilen yerler ile selden etkilenen ve aynı şekilde afet bölgesi ilan edilen Kastamonu, Sinop ve Bartın’daki ilk, orta ve lisede eğitim gören öğrenci ve öğretmenlere verilecek. Tabletler, bu haftadan itibaren Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullara gönderilerek, öğrenci ve öğretmenlere teslim edilecek.



BÖLGEYE 10 BİN ADET TABLET ULAŞTIRILACAK



Konuyla ilgili açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer şunları söyledi:



''Milli Eğitim camiamız olarak, son dönemde art arda yaşadığımız iki büyük felaketin yaralarını sarmaya, izlerini silmeye elimizdeki tüm imkanlarla devam ediyoruz. Bu bölgede yaşayan ve 6 Eylül tarihinde okullarıyla kavuşturmak için gerekli çalışmaları yaptığımız evlatlarımız ve öğretmenlerimizin sıkıntılarını çözmek bizim için en öncelikli hedeflerden biri oldu.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer

Buradaki ihtiyaçların tamamını karşıladık. Çocuklarımızın ihtiyaç duyacağı kırtasiye malzemelerini ücretsiz olarak karşılıyoruz. Bunun yanı sıra sel ve yangın felaketinden etkilenen çocuklarımıza ve öğretmenlerimize 10 bin tabletin ulaşması hakkında bir güzel haberi de paylaşmaktan mutluluk duyuyorum.''

Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu

''TÜM İMKANLARIMIZI SEFERBER ETTİK''



Yaşanan felaketlerin ardından yaraların sarılmasına katkı sağlamak için tüm imkanları seferber ettiklerini anlatan Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu ise, bu süreçte okulların açılmasıyla birlikte afet bölgelerinde eğitim görecek öğrencilerin eğitimlerine bir nebze de olsa destek olmak istediklerini belirtti.

Aksu, şöyle devam etti:

"Bunun en iyi yolunun da teknolojik destekten geçtiğinin bilinciyle 10 bin tableti; Zekâ Gücü, Engelsiz Eğitim gibi birçok eğitim projesini de birlikte yürüttüğümüz Milli Eğitim Bakanlığımıza bağışlama kararı aldık. Ümit ediyoruz ki öğrencilerimiz kendilerine sağlanacak bu tabletlerle derslerini yakından takip edecek, ödevlerini ve araştırmalarını kolayca yapabilecek. İstediği her bilgiye anında erişebilecek. Öğretmenlerimiz de tabletler aracılığıyla derslerini rahat bir şekilde anlatabilecek."