Sivas Gemerek'te eğitime 2 gün ara

Sivas'ın Gemerek ilçesinde yoğun yağış nedeniyle 13 ve 14 Haziran'da eğitime ara verildi.

Haberler - Anadolu Ajansı 12.06.2022 - 23:04

Sivas Gemerek'te eğitime 2 gün ara

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Valisi Yılmaz Şimşek, Gemerek ilçesinde yoğun yağış nedeniyle 13 ve 14 Haziran'da eğitime ara verildiğini bildirdi.

Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren yağmur, yer yer taşkın ve sele sebep olmuştur. Ekiplerimiz 7/24 esasına göre çalışmalarını sürdürmekte olup, çocuklarımızın hava şartlarından olumsuz etkilenmemesi için Gemerek ilçemizde eğitime 2 gün ara verilmiştir."

Bu arada ilçenin bazı bölgelerinde yoğun yağış sonrası sel oluştu.

Sel, bazı tarım arazilerine zarar verdi.

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