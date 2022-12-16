SON DAKİKA HABERİ: Uzman ve Başöğretmenlik kesin sınav sonuçları açıklandı
SON DAKİKA HABERİ: Millî Eğitim Bakanlığı'nın 19 Kasım'da gerçekleştirdiği uzman ve başöğretmenlik sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından adayların sınav sonuçlarına ilişkin itiraz süreçleri de tamamlandı. Sınav sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesinden sonra kesin sınav sonuçları da açıklandı.
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