Sözleşmeli öğretmenlik başvurusu için son gün (Sözleşmeli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır?)

15 Mart 2021 tarihinde başlayan sözleşmeli öğretmenlik başvuruları için bugün son gün.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ÖN BAŞVURU VE MÜLAKAT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



1.Öğretmen ataması için bekleyen adaylar Milli Eğitim Bakanlığı'nın ön başvuruları duyurması ile harekete geçti. Sözleşmeli öğretmenlik başvuru işlemleri için “ilkatama.meb.gov.tr” adresinden Elektronik Ön Başvuru Formu doldurmak gerekmekte.



2. Ön başvuru sürecinin tamamı elektronik ortamda gerçekleştirilecek; adayların belge sunmak, başvurularını onaylatmak için il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerine gitmeleri gerekmeyecek.



3. Adaylar başvuru sistemine e-devlet kullanıcı adı ve şifrelerini kullanarak giriş yapacaklardır.



4. Ön Başvuruya ilişkin kayıtların Ek-4 Takvim’de belirtilen tarihin son günü, gün sonu itibarıyla (Saat 23:59:59) tamamlanması gerekmektedir.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TAKVİMİ 2021

Sözleşmeli öğretmenlik ön başvuru sonuçlarının 3 Mayıs 2021 tarihinde ilan edilmesinin ardından sözlü sınava alınacak adaylar ve sınav merkezleri belli olacak.Başvurusu kabul edilen adaylar 17 Mayıs - 6 Haziran 2021 tarihlerinde sözlü sınava girecek. Sözlü sınav sonuçları ise 8 Temmuz 2021 tarihinde açıklanacak.Süreci başarıyla tamamlayan adayların atama tercihleri 1-6 Eylül 2021'de alınacak ve 8 Eylül 2021'de atama sonuçları ilan edilecek.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,2. Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),3. Mezun olunan yükseköğretim programının, öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararına göre atama yapılacak alana uygun olmak,4. Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birinin başarıyla tamamlamış olmak,5. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,6. 2019 veya 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak,7. Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,8. 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak atanan; ancak ataması iptal edilenler ile sözleşmeli öğretmen olarak çalışmakta iken sözleşmeleri feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak,9. Halen Bakanlığımızda veya herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak çalışmıyor olmak, şartları aranacaktır.